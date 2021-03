Cáceres Patrimonio: un 'uno a uno' con contrastes

Quince jugadores ha utilizado Roberto Blanco en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad dentro de la primera fase de la LEB Oro. Su rendimiento por lo general ha resultado desigual, con las sorpresas agradables mezclándose con las decepciones más o menos acusadas. Este es el balance individual uno a uno.

Jorge Sanz

Probablemente mejor de lo que se esperaba en verano, cuando se anunció su incorporación. Se ha multiplicado tanto en la dirección, debido a los problemas físicos de Fran Cárdenas, como en defensa, donde hace valer su atleticismo. Hasta ayuda mucho y bien en el rebote. Como durante toda su carrera, le falta amenaza en el tiro (5,1 puntos, 4,2 rebotes y 2,4 asistencias en 26:11 minutos).

Fran Cárdenas

La mala suerte con las lesiones que le atormentado durante su trayectoria se ha reproducido en el Multiusos. Se lesionó en pretemporada, recayó justo antes del debut ante el Melilla y volvió a lastimarse en la segunda vuelta. Cuando ha estado sano ha sido algo dubitativo. Hay que cuidar ese hombro porque el equipo le necesita como ‘segunda voz’ al mano (4,7 puntos y 1,7 rebotes en 17:06 minutos).

Ferrán Ventura

Progresa muy adecuadamente. Las buenas señales que mandó la pasada temporada como especialista en el triple y la defensa, renunciando al individualismo de forma explícita, se están confirmando ahora. Se adapta a lo que le piden, aunque mantiene la asignatura pendiente de poder ejercer de base con más fiabilidad (6,8 puntos en 24:37 minutos).

Jeff Xavier

Los seis triples que anotó ante el Breogán el viernes son un buen mensaje de cara a lo que espera. Sus números son mejores que en los dos últimos años, pero le está faltando algo de regularidad para convertirse en el referente veterano que se pensaba. Demasiadas veces le sobra bote y debe afinar en los tiros libres (12,9 puntos y 3,5 rebotes en 26:00 minutos).

Devin Schmidt

Ha sido el sostén anotador del equipo durante muchos partidos, particularmente culminando la remontada ante el Melilla en el Multiusos. En ocasiones su cabeza parece que va por un lado y las del resto de sus compañeros por otro, pero ha sumado mucho más de lo que ha restado (14,3 puntos en 24:43 minutos).

Adrián Usó

Canterano, ha asumido con naturalidad su rol preasignado de jugador número 11, muy orientado a completar el cupo de nacionales y ayudar en los entrenamientos gracias a su polivalencia. Ha pisado la pista en 7 encuentros y todavía no ha anotado. Gustó en el amistoso ante el Betis, cuando dispuso de mucha cancha (0,7 rebotes en 5:27 minutos).

Sylvester Berg

Su reconversión al puesto de ‘3’ va por el buen camino: con su exuberancia física supera a muchos de sus oponentes con tremenda facilidad. Como ‘4’ también es un recurso interesante. Le falta algo más de precisión de cara al aro, pero es uno de esos jugadores que transmite con cada cosa que intenta (7,3 puntos y 3,9 rebotes en 21:10 minutos).

Paco del Águila

En el último partido ante el Breogán acertó con tres triples que levantaron un poco su bajo porcentaje desde 6,75, que es ahora del 26,7%. Garantiza garra y compromiso, incluso como ‘5’, pero el Cáceres necesita más puntería de su único ‘4’ abierto específico en situaciones muy favorables (4,6 puntos y 4 rebotes en 22:39 minutos).

Roeland Schaftenaar

Aunque algo frío en apariencia, por momentos surge como un interior muy sobrado de recursos y envergadura para la LEB Oro. Sus movimientos de espaldas a canasta son depuradísimos. Su asignatura pendiente es probablemente poder aportar también como ‘4’, como en etapas anteriores de su carrera (11,1 puntos y 5,1 rebotes en 23:17 minutos).

Sandi Marcius

La decepción global con él resultó clamorosa, y no por su juego, que fue más que aceptable hasta que decidió marcharse a Italia. No es reprochable acudir a una cláusula de ruptura que ambas partes han firmado, pero no es normal si el club te ha recuperado a nivel físico para el baloncesto tras dos años sin apenas jugar (10,4 puntos y 5,8 rebotes en 10,4 minutos).

Raven Barber

Parece haberse dado en el clavo con su incorporación, muy meditada a nivel interno porque quizás la temporada estaba en juego en la decisión de suplir convenientemente a Marcius. Barber encarna un prototipo diferente de pívot: mezcla bien fuerza y fundamentos, lo que le ha permitido ser relevante desde el primer día, en la victoria ante el Tizona Burgos. Y tampoco parece necesitar muchos balones para sentirse a gusto. Eso sí: debe rebotear más (14 puntos y 4 rebotes en 23:59 minutos).

Aitor Etxeguren

Cedido por el Casademont Zaragoza, su entrenador no considera que esté preparado para ser mínimamente útil en los partidos de la categoría. En las oportunidades que ha tenido por las circunstancias no ha demostrado que pueda rebelarse contra esa impresión. Está claro que todavía es joven (18 años) y tiene camino por delante para desarrollarse (2 puntos y 1,6 rebotes en 9:52 minutos).

Lassena Fofana

En la visita al Liberbank Oviedo hizo historia convirtiéndose, con poco más de 15 años, en el jugador más joven en debutar en la historia del club en partido oficial. Todavía en edad cadete, hay muchas miradas puestas en él (0 puntos y 3 rebotes en 13:22 minutos).

Edu Recio

Su temporada en el Torta del Casar está siendo de lo más salvable del filial, así es que recibió el premio de volver en Oviedo al primer equipo, donde no se asomaba desde la temporada 2017-18. No llegó a lanzar a canasta en 6:17 minutos.

Eugenio Egea

Tras Fofana, es el otro producto de la cantera que ha debutado esta temporada en partido oficial (sin anotar en la pista del Leyma Coruña). Es un base con mucho descaro que todavía está en categoría junior (8:25 minutos).