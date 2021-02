El Cáceres pierde a Devin Schmidt para el partido ante el Leyma Coruña

Como se temía, las pruebas a las que ha sido sometido Devin Schmidt tras lesionarse el pasado viernes en el amistoso entre Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Coosur Betis no han ofrecido resultados positivos. El escolta norteamericano sufre un fuerte esguince de tobillo, que se produjo al inicio del tercer cuarto, y eso hace totalmente imposible su presencia en el choque de este sábado en la pista del Leyma Coruña. Al menos el equipo extremeño no se juega prácticamente nada ese día, ya que su victoria o derrota no contará de cara a la segunda fase de la competición, en la que ambos conjuntos militarán en grupos distintos.

También se está pendiente de la evolución de Fran Cárdenas, que recibió un golpe en el hombro que se había lesionado recientemente. Sus sensaciones durante estos días están resultando positivas, aunque solo saltará a la pista en Galicia si está completamente reestablecido.

En todo caso, el trabajo de estas semanas se está centrando más adaptar a Raven Barber y preparar la segunda fase, que no arranca hasta el 14 de marzo. En ella, el Cáceres buscará primero asegurar la permanencia --bajan los cuatro últimos de un grupo de nueve equipos-- y después pelear por ser el primero y disputar así los ‘playoffs’ de ascenso.