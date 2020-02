El Cáceres prepara un jueves ACB

Luis Parejo tiene claro que el Cáceres-Betis de mañana «va a ser un partido muy bonito». Solo es un amistoso, pero quizás esa falta de presión puede ayudar a favorecer el espectáculo. Por eso el capitán verdinegro anima a no perderse el regreso de la ACB a la ciudad con motivo del I Trofeo Liberbank Ciudad de Cáceres que se presentó ayer oficialmente.

Las dos partes, el club y la entidad bancaria, manifestaron su deseo de que esta edición sea solo la primera de muchas. «Va a ser muy interesante, la gente podrá disfrutar de un partido de ACB, que hace tiempo que no se ve en Cáceres», dijo José Manuel Sánchez, que presidente del club verdinegro. «Estamos orgullosos de poder colaborar», apuntó Julio Morales, director territorial de Banca Comercial de Liberbank, que lleva varios días promoviendo el partido entre colegios y asociaciones, a los que ha regalado entradas para que mañana puedan acudir al duelo que se inicia a las 21.00 horas en el Multiusos. «Sabemos que es muy importante fomentar el deporte de base y vamos a ayudar en todo lo que podamos», añadió.

No hay rencillas entre el Cáceres Patrimonio y el Coosur Betis, un recién ascendido a la Liga Endesa que lucha por la permanencia, pero Parejo recuerda bien el partido de la pasada temporada en Sevilla, cuando, «contra todo pronóstico, los tuvimos muy cerca (80-71). Ahora, ¿quién sabe?», dice el capi, «nosotros estamos compitiendo muy bien, venimos en muy buena dinámica».

El Betis tendrá algunas bajas, al menos las de los internacionales Shayne Whittington (Macedonia), Tobias Borg (Suecia) y AJ Slaughter (Polonia), pero eso no le restará un ápice de interés, ya que como recuerda Parejo, «ellos no pueden permitirse perder con un equipo de LEB Oro y también van a estar con el cuchillo entre los dientes».

Virtualmente salvados

También tendrá bajas el Cáceres. Seguro no estará Aitor Zubizarreta. Se han descartado los peores pronósticos. No sufre ningún problema óseo y, aunque tiene que someterse a algunas pruebas más, todo apunta a que lo que sufre es un esguince en el hombro. El propio Parejo, con una fascitis plantar, es duda también. «Esta semana –en la que no hay liga– vamos a aprovechar varios jugadores para recuperarnos al cien por cien».

Con 12 victorias ya esta temporada, la permanencia está al menos virtualmente conseguida. Pero cauto, el escolta asegura que «hasta que no lo tengamos certificado al cien por cien no vamos a estar tranquilos». Y puntualiza esa ‘tranquilidad’, ya que después irán a por más. «Este es un equipo muy ambicioso, inconformista, y, cuando tengamos el primer objetivo, vamos a buscar el siguiente». Ese es el playoff. Y después, por qué no seguir soñando. «Ójala metamos a la directiva en la tesitura de tener que buscar dinero debajo de las piedras porque nos hayamos ganado una plaza de ascenso».

Concurso de triples

De momento, el Cáceres se probará mañana ante un rival de ACB. Las entradas están a la venta en la sede del club y el jueves desde las 19.45 en la taquilla. El precio, 2 (reducido) y 5 euros para abonados (imprescindible presentar el carnet) y 5 y 10 para el público en general. Los menores de 15 años y los de abono total entrarán gratis.

En el descanso del partido de mañana habrá un concurso de triples. Tendrá dos rondas y en la segunda, a la que solo pasará uno de la primera, se incorporarán un jugador del Cáceres, otro del Betis y una jugadora del Nissan Al-Qázeres.