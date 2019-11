El Cáceres quiere empezar ya a hacerse fuerte en el Multiusos

Entre la euforia de las victorias a domicilio y la decepción de las derrotas en casa. Así vive el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que hoy vuelve al Multiusos con la premisa de empezar a hacerse fuerte ante su público. Enfrente, un Almansa que no acaba de despegar pero que llega de vencer al Valladolid. El duelo se jugará en un horario poco habitual (21.00 horas) condicionado por la televisión (LaLigaSportstv).

Suma más victorias el Cáceres fuera (tres) que en su pista (una), una situación anómala. Para el duelo de esta noche habla Roberto Blanco, entrenador de los verdinegros, de devolverle a la afición, de «recompensar», el apoyo que les está mostrando. «Como equipo debemos hacernos en casa. Somos un equipo competitivo, pero eso hay que reforzarlo para estar lo más arriba posible. Tenemos muchas ganas de ganar en casa».

Aún escuece en las filas verdinegras la derrota ante el Ourense (68-69). Más atrás queda la de Palma (62-68), pero la sensación que dejó fue muy similar. «No nos podemos lamentar de lo que hicimos o dejamos de hacer», dice Roberto Blanco, que deja atrás el pasado y se centra solo en lo que viene. Y eso es el Almansa, un equipo «construido para no sufrir» pero al que le está costando «ensamblar las piezas». «Es un equipo de los que hace jugar difícil, te hace estar muy concentrado en cuanto a las propuestas tácticas que ponen sobre la mesa».

SIN PAREJO / No tendrá el Cáceres a Luis Parejo. Roberto Blanco no lo descartó ayer al cien por cien, pero en su tono de voz se leía que el capitán verdinegro tiene hoy muy pocas opciones de jugar. Un golpe en la nariz durante el entrenamiento del miércoles le obligará a seguir el partido desde el banquillo. «Si no está él estará otro compañero y cumplirá con el mismo corazón que pone Luis, como nuestro capitán que es», recalcó el técnico.

La semana no ha sido fácil a pesar de la última victoria en Lleida. «Un tanto difícil» es la expresión que utiliza Roberto Blanco. Y no se refiere solo a los problemas físicos. Habla también de las dudas en los jugadores que menos juegan. Y en ese apartado entra Kosta Jankovic, que medita su salida del club por la falta de minutos. «Cuando ganas tiendes a respirar un poco, que no es relajarse, pero siempre hay dudas en los jugadores, y esa gestión del grupo en lo emocional, no es fácil», indica el placentino.

Espera hoy Roberto Blanco a un Almansa con mucha confianza. Recuerda que además de la victoria de la pasada jornada ante el Valladolid, consiguió ganar al Oviedo en Pumarín, «un pabellón muy difícil». «Hay que tener respeto, que no miedo, y nosotros lo tenemos. Con respeto hay más opciones de ganar», dice. Y añade que no ha sido fácil detectar grietas en su juego «en cuando a cómo jugarles desde el minuto uno, pero creo que al final hemos conseguido una información muy fehaciente de lo que necesitamos hacer para ganar».

El Almansa llega a Cáceres con un balance de 6 derrotas y solo dos victorias.