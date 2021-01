El Cáceres reitera malos síntomas

80 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Jorge Sanz (8), Jeff Xavier (16), Ferrán Ventura (11), Sylvester Berg (7), Roeland Schaftenaar (8) -cinco inicial- Fran Cárdenas (4), Devin Schmidt (19), Paco del Águila (3), Aitor Etxeguren (4), Adrián Usó (0).

93 - CLÍNICAS SUR-ASPASIA REAL VALLADOLID BALONCESTO: Jaan Puidet (9), Matej Kavas (0), Reed Timmer (10), Sergio de la Fuente (7), Joey Van Zegeren (13) -cinco inicial- Nacho Martín (16), Dani Astilleros (0), Justin Kohajda (16), Jan Pantzar (4), Anthony Mason (4).

Marcador por cuartos: 23-27, 39-46 (descanso) 61-70 y 80-93 (final).

Árbitros: García León, Martínez y García Parejo.

Incidencias: Partido disputado en el Multiusos Ciudad de Cáceres correspondiente a la decimocuarta jornada del grupo A de la LEB Oro. Sin público.

Perdió el Cáceres Patrimonio de la Humanidad la doble batalla a la que se enfrentaba ante el Clínica Sur-Aspasia Real Valladolid Baloncesto: la del propio partido en sí (indiscutible 80-93) y la de intentar recuperar las buenas sensaciones. Aunque en una circunstancia es cierto que muy difícil en varios frentes, lo cierto es que el equipo no termina de coger seña de identidad alguna, deambula por la pista por momentos y se encamina de cabeza a la lucha por la permanencia en la LEB Oro.

Nada está funcionando: la mayor parte de los jugadores están por debajo del rendimiento que se presuponía y el mensaje del entrenador, Roberto Blanco, que se desgañita en vano en la banda, no está calando en absoluto. Pasan los partidos y la mejoría es mínima, con la terrible y constante comparación con lo sucedido la pasada temporada.

Queda pensar abiertamente en la segunda fase ‘de los malos’ y esta quizás empieza el martes, ya que quizás lo que pase el martes en el partido aplazado ante el Melilla cuente para ese momento.

El partido arrancó bastante dinámico, con los dos equipos buscando la canasta rival sin elaborar demasiado, agotando poco tiempo en las posesiones. El resultado fue un baloncesto alegre, de mucha anotación, que no terminó de favorecer al Cáceres (23-27 al final del primer cuarto). De este inicio hay que quedarse con la apuesta como titular de Sylvester Berg como ‘4’, lo que favoreció una línea exterior de ‘pequeños’. Especialmente brillante en todos los aspectos Ferrán Ventura, pero después perdió toda esa efectividad.

De repente, la frescura ofensiva desapareció, pero eso afectó más a un bando. El escenario empezó ennegrecerse para el Cáceres (23-33, min. 13), Fran Cárdenas sufrió un severo golpe en un hombro en un bloqueo y los problemas de faltas aparecieron en los jugadores interiores. Eso obligó a que como pívots ejerciesen al mismo tiempo durante siete minutos consecutivos Paco del Águila y Aitor Etxeguren, aunque los resultados no fueron tan malos como podía temerse. Un triple de Devin Schmidt --curiosamente, en su único lanzamiento intentado hasta entonces-- cerró la primera parte con un 39-46 ambiguo.

Espejismo

La salida verdinegra del vestuario fue realmente buena, sobre todo a nivel defensivo. En ataque, en un mal día, por una vez, de Roeland Schaftenaar, no había mucha claridad de ideas, pero dio para acercarse casi al máximo (53-55, min. 25). La respuesta pucelana fue contundente: un 0-11 que hizo sospechar que lo que había pasado anteriormente había sido mera relajación.

Con 61-70 se afrontaron los últimos diez minutos, una diferencia no imposible de remontar en teoría, pero en la práctica se veía que sobre la pista había una plantillaza --tampoco hay que olvidar eso-- zarandeando a un proyecto de equipo. Por momentos fue una verbena el intercambio de canastas, con quien más quien menos, sobre todo el imprevisible Schmidt, intentando arreglar sus números. Y ese no es el espíritu que debe reinar en el Multiusos. Al menos el resultado final no fue grosero. Triste consuelo, ¿no?