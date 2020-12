El Cáceres, ante su reto más difícil

Después de casi un mes sin competir y un confinamiento en casa de diez días que terminó el miércoles por la tarde, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad encara este viernes «el reto más difícil que hemos tenido hasta ahora», como lo definió su entrenador, Roberto Blanco. Recibe el conjunto verdinegro al Leyma Coruña en un Multiusos (21.00 horas) que volverá a estar huérfano de público. «La salud es lo más importante, pero hay cosas que no se entienden bien», dijo el preparador.

No juega el Cáceres desde el 15 de noviembre, cuando cedió 73-67 ante el Valladolid. Desde entonces han pasado muchas cosas. Un primer partido aplazado ante el Oviedo por un positivo por covid en el conjunto asturiano. Un parón por ventaja FIBA en el que tres jugadores se fueron con sus selecciones (Sylvester Berg, Roeland Schaftenaar y Jeff Xavier). Y un segundo encuentro aplazado, ante el Tizona Burgos, en este caso por la incidencia del virus en el conjunto cacereño. El primero de los dos partidos aplazados se recuperará el próximo martes. Para el segundo aún no hay fecha.

Pero como si nada hubiese cambiado, el Cáceres, su entrenador, solo piensa en ganar, por encima de todas las dificultades que podrían servir de excusa. «Nosotros no vamos a ir de comparsa, dan igual los diez días de confinamientos. Si pensamos que nos vamos a rendir por estas circunstancias, tendremos un problema».

El Cáceres saltará a la cancha a plantar batalla al Coruña, «el equipo más físico y con más capacidad atlética de la liga. Es un equipo con unas variables defensivas acordes con ese atleticismo, un equipo que te lleva al límite en defensa y en ataque, un equipo que no da un respiro, un equipo que te obliga a estar concentrado los 40 minutos o te pasa por encima, como ha hecho ya en algunos partidos. Es una plantilla confeccionada claramente para ascender», explica Blanco.

Elogios a Mario Díez Hellín

Ese es el rival que tendrá enfrente el Cáceres con solo tres entrenamientos (uno en el caso de Paco del Águila, que salió ayer del confinamiento). Tres entrenamientos en pista, porque la plantilla del Cáceres no ha dejado de trabajar ni un día, aunque cada uno desde su casa. «Ha hecho un trabajo impresionante con los jugadores», dice el técnico sobre Marío Díaz Hellín, preparador físico del Cáceres. «Ha sido espectacular, su implicación está fuera de dudas». Reconoce Blanco que los jugadores ha llegado en un buen estado físico, «mejor de lo que se pudiese imaginar».

Otra cosa, reconoce, será el ritmo de competición, lógicamente mucho menor que el del rival, que el domingo ganó al Palencia. «Llevamos un mes sin jugar y eso lo arrastraremos, pero el equipo tiene que luchar hasta donde llegue, no puede rendirse, no se puede pensar que por esto que nos ha pasado no pasa nada por perder, porque hay maneras de ganar y maneras de perder».

Con un extra de ilusión lo intentará suplir el Cáceres, aunque también eso será necesario controlar. «Hay mucha ilusión por volver a jugar y el componente emocional influye en la tensión muscular. Es fácil que a alguien le pase algo, pero trabajamos para que no suceda».

Tras el Coruña, el Cáceres volverá a jugar el martes contra el Liberbank Oviedo, partido de la quinta jornada aplazado en su día. Y, sin apenas descanso, el viernes viaja a Lugo para enfrentarse al Breogán, líder del grupo A de la LEB Oro. Pero ni esa acumulación de partidos en ocho días ni los muchos días sin poder entrenar con normalidad variarán los planes de Roberto Blanco este viernes, que a priori no hará un especial control sobre la carga de cada jugador. «Esta es una situación extrema, pero lo que yo quiero es ganar al Coruña. No contemplo dar descanso, perderíamos nuestra esencia».