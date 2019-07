Cáceres sigue, pero Plasencia cae

Nissan Al-Qázeres en Liga Femenina Dia, Cáceres Patrimonio de Humanidad en LEB Oro (con algún sobresalto no achacable al club) y Torta del Casar en EBA serán finalmente los equipos extremeños en las Competiciones FEB 2019-2020. Finalmente el Plasencia no optará a jugar en Plata ni tampoco en EBA.

«Una vez finalizada la fecha para presentar la documentación en la Federación Extremeña de Baloncesto, se ha enviado toda la documentación a la FEB para que llegue antes de las 10.00 horas de mañana viernes (por hoy)», informó anoche la propia Federación Extremeña en un comunicado. El plazo expira a las 13.00.

El Al-Qázeres fue, de nuevo, el primero en tramitarlo todo sin problemas añadidos. Fueron 60.000 euros de aval más 6.000 de cuota de inscripción.

El equipo de la Liga EBA Torta del Casar, filial del Cáceres, adjuntó la documentación correctamente por vía telemática, ya que para esta competición se puede presentar por esta vía, con 8.000 euros de aval y 1.000 de cuota.

El Cáceres (150.000 de aval y 60.000 de inscripción) «era el único que tenía alguna anomalía en la presentación de avales (por un defecto administrativo), pero gracias a la agilidad de los directivos del club lo han podido resolver a final de la tarde y ya está enviada a la Federación Española de Baloncesto», explicó la federación extremeña en una nota mientras el club celebraba de la continuidad y recordaba su trabajo. El Barcelona, a la expectativa, estaba al acecho de problemas de cualquiera de los que se han ganado la plaza por vía deportiva.

«Lamentablemente, confirmamos que el Plasencia, que participó en la temporada anterior en LEB Plata, no ha presentado la documentación requerida para la competición, al no conseguir los apoyos necesarios para salir en una competición tan exigente como es la LEB Plata. Para el baloncesto extremeño es una gran pérdida que esta plaza histórica no participe en competición nacional, teniendo en cuenta que desde la FExB éramos bastantes optimistas en recuperar la plaza», reflejó la territorial.

En EBA también ha habido un amago, no concretado, del equipo de Mérida. El que tenía los derechos, el BC Badajoz, había renunciado a la categoría.