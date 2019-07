El Cáceres, sin firmar aún a su técnico, ultima su campaña de abonados

El Cáceres Patrimonio ultima su campaña de abonados, que se conocerá en los próximos días. Tras la inscripción final en la LEB Oro, el proyecto verdinegro se despereza y empieza a moverse, aunque sea de forma relativa.

De momento, las únicas noticias oficiales llegan desde la que ha sido la última plantilla. El polivalente Dani Martínez informó ayer a través de Twitter que no continuará en la entidad tras dos años en los que una grave lesión en el primero le lastró. El catalán maneja alguna oferta, aunque ni su último club ni él mismo ha detallado dónde puede estar su destino la próxima temporada.

El Cáceres, mientras, sigue sin dar oficialidad al nombre que será el técnico la próxima campaña. En principio, salvo complicaciones de última hora, que no se esperan, el entrenador seguirá siendo el placentino Roberto Blanco. Eso sí, el entrenador y la entidad aún no han firmado documento alguno. Aun así, sería una sorpresa que no continuase, según las fuentes consultadas, tras la permanencia en la categoría.

EL DINERO, CLAVE / Sergio Pérez sigue trabajando en la confección de la plantilla. El gerente puede llevar más de un mes en esta tarea concreta. Ahora falta lo realmente importante: la disponibilidad económica para acometer el proyecto, algo que no ha estado demasiado claro hasta el momento. Dentro de la directiva siguen pensando que las ayudas públicas son escasas para pensar en proyectos deportivamente ambiciosos.

Lo que parece más acelerado en estos momentos es la campaña de abonados. En escasas fechas se conocerán los detalles. Será ese, en principio, el primer acto real del Cáceres 2019-2020. A partir de ahí se puede informar sobre el entrenador y, desde ahí, de la plantilla que se vaya a conformar de cara al nuevo reto.