El Cáceres, un triunfo de puro oro

Nuevo paso de gigante del Cáceres Patrimonio de la Humanidad hacia la salvación. Los pupilos dirigidos por Roberto Blanco cuajaron un partido muy serio ante un Chocolates Trapa Palencia que dio guerra hasta los últimos segundos (70-76). Liderados por Trist, que anotó 18 puntos y cazó 7 rebotes, erigiéndose la figura del encuentro, los verdinegros demostraron una vez más que su deseo es continuar en la categoría. Si el filial del Barcelona pincha este domingo ante el Valladolid, el equipo extremeño saldrá de los puestos de descenso. La afición desplazada celebró con los jugadores al final el éxito en medio de la euforia.

Salió a pista muy concentrado el equipo cacereño y así, pudo responder con creces al intercambio de golpes planteado por los palentinos. Tras cinco minutos, el electrónico mostraba un apretado 10-11. Sapp fue de los protagonistas de un periodo que finalmente se saldó con 19-22 gracias a un triple de Martínez.

En el segundo cuarto apretó el acelerador el cuadro visitante, que llegó a abrir brecha tras un inicio fulgurante. Un parcial de 2-9 permitió a los de blanco escaparse (21-33, minuto 16), logrando una diferencia máxima de doce puntos hasta en dos ocasiones (25-37, min 38). Pero los castellanoleoneses reaccionaron antes del descanso, recortando distancias y evitando así que el colchón verdinegro fuese mayor al término del primer capítulo (33-39).

El encuentro siguió por los mismos derroteros tras el paso por los vestuarios y más cuando el Chocolates Trapa Palencia logró situarse dos puntos por debajo (39-41). Las indecisiones comenzaron a pasar factura entre los extremeños, que dejaron escapar su ventaja hasta el punto que su rival se marchó hasta los +7 (53-46, min. 27). No las tenía todas consigo el equipo de Blanco que, con todo, no le perdió la cara al partido y siguió acechando. Los últimos minutos del tercer cuarto dieron fe de ello: Trist con un magnífico triple y Huff –también pletórico–, con una canasta a siete segundos del final, pusieron el marcador en franquicia para los suyos (55-56).

El último cuarto fue muy intenso. Nadie quería perder y eso se vio en ciertas situaciones en el que las precipitaciones hicieron acto de presencia. El Cáceres, pese a sus intentos, no lograba esta vez romper el partido y todo hacía indicar que el final sería no apto para cardíacos. Zubizarreta, en el 36, dio vida a los suyos desde el perímetro cuando Trist, con dos tiros libres y otro triplazo, avisaba (63-70). Con 69-72 se llegó al último minuto y medio: pudo sentenciar ahí el equipo verdinegro e igualar el palentino con un triple de Grimau que erró. No falló, también de tres, Parejo, que dejó el duelo visto para sentencia a falta de 22 segundos. Al final, triunfo sufrido pero vital.

palencia 70

cáceres 76

3Parciales:: 19-11, 33-38, 55-58 y 70-76.

3Árbitros: Palomo Cañas, López Lecuona y Gómez Luque. Sin eliminados.

3Pabellón: Municipal de los Deportes.

3Incidencias: Alrededor de 40 aficionados del Cáceres en las gradas, que festejaron el triunfo al final con los jugadores.

3Chocolates Trapa Palencia: Grimau (6), Sanz (0), Otegui (19), Veljkovic (4), Vasturia (12) —cinco inicial— Aranitovic (0), Moussa (6), Zubizarreta (9), Gustys (8), Cvetinovic (0), Hermanson (6)

3Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Mazurczak (4), dJ Sapp (8), Andre Chol (2), Nico Rakocevic (7), Dan Trist (18) —cinco inicial— Konate (3), Guille Corrales (3), Cole Huff (15), Dani Martínez (9), Luis Parejo (7).