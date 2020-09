No pasará a la historia el amistoso que disputó este miércoles el Cáceres Patrimonio de laHumanidad en la pista del Morón. Era su primer ensayo con trazas de oficialidad --si no se cuenta el que disputó el domingo ante su propio filial-- y lo resolvió con victoria frente a un rival que militará en LEBPlata la próxima temporada. El resultado en sí no habla bien de lo sucedido a nivel ofensivo en ambas canastas:51-63 para el conjunto de Roberto Blanco.

El poco tiempo de preparación en ambos equipos --el verdinegro lleva diez días de actividad en pista-- se notó sobre todo en el aspecto de la puntería. Tuvo un poco más el Cáceres, que llevó durante casi todo el choque la iniciativa, aunque nunca sin llegar a escaparse del todo.

Al final del primer cuarto vencían los extremeños por un pírrico 11-13, unos dígitos que crecieron poco en lo siguientes 10 minutos, hasta el descanso (22-29).

Despegando por fin en el juego ofensivo, los sevillanos se acercaron en el tercer cuarto (41-44, minuto 30) y se temió que podía repetirse el triunfo que firmaron hace un año en idénticas circunstancias, pero el Cáceres supo amarrar el choque. Ninguno de los clubs ofreció los anotadores.

El Cáceres volverá a jugar un partido este sábado en el Multiusos ante el Real Canoe (20.00).