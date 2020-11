Por primera vez en lo que va de temporada, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad podrá contar con todos sus jugadores de la primera plantilla. Será esta mañana (12.30 horas) en la pista del Clínica Sur-Aspasia Real Valladolid, uno de los ‘grandes’ de la LEB Oro, competición de la que fue proclamado campeón la pasada campaña al marchar líder cuando se produjo el parón por la pandemia.

Fran Cárdenas, que se resintió de su lesión muscular apenas dos días antes del debut liguero en Melilla, se ha reincorporado a los entrenamientos y se espera que pueda jugar su primer partido oficial como verdinegro.

La única incidencia de la semana para los verdinegros han sido las respectivas gastroenteritis por las que han pasado Roeland Schaftenaar y Devin Schmidt, pero que ya han superado. «Estará. ¿Cómo va a estar? No va a ser el Fran que todos esperamos todavía. Va poco a poco, progresivamente. Cuento con que pueda darnos unos minutos. No nos vamos a arriesgar mucho más, pero está empezando a participar», comentó su entrenador, Roberto Blanco, el viernes, especialmente contento por el trabajo dearrollado durante la semana. «Se nota tener dos bases puros en los entrenamientos», comentó.

La preparación del choque tiene pinta de que ha sido concienzuda. Cuando el balón vuele en el salto inicial habrán pasado casi diez días desde la derrota en Palencia(76-65). «Los entrenadores decimos que no termina nunca, pero nos invita a echarle más horas si cabe a analizar el partido que has jugado y el que vas a jugar», añadió Blanco, que indicó que su equipo «está entendiendo que hay ciertos errores que tiene que solventar, aspectos sobre todo de ataque. En defensa, analizando las estadísticas, estamos haciendo bajar los porcentajes del rival». Su autocrítica pasó sobre todo por el hecho de que «en ciertos momentos debemos limar que no tengamos control absoluto de lo que queremos hacer».

RIVAL POTENTE / Enfrente estará un club refundado hace apenas unos años que tomó el relevó del desaparecido Club Baloncesto Valladolid. Presidido por Mike Hansen (exjugador del Cáceres CB), va dando pasos lentos pero seguros hacia la Liga Endesa y más tras aliarse con el Real Valladolid de fútbol este verano.

Destacan Sergio de la Fuente y Nacho Martín, a los que Blanco definió como «dos jugadores dominadores en esta liga». También añadió al espectacular base Reed Timmer, secundado en la dirección por Melwin Pantzar, joven formado en las categorías inferiores del Real Madrid. «Tienen muy buenas armas, pero nosotros también las nuestras. Buscaremos un partido trabado, en el que no estén cómodos», concluyó el técnico placentino.