El Cádiz espera al Extremadura: hacía 15 años que no era líder

El Cádiz recibirá contento al Extremadura el próximo domingo. Es el actual líder de Segunda División con 6 puntos. Esa primera posición de la clasificación de la categoría no la ocupaba desde hace quince temporadas, cuando logró su último ascenso a Primera División en la 2004-05.

Los gaditanos se han aupado al liderato de la categoría de plata tras vencer en los dos primeros partidos, el más reciente este pasado sábado en casa del Mirandés (1-2) y antes contra la Ponferradina (3-1).

Aunque comparten la cabeza de la tabla en puntuación junto al Huesca y al Fuenlabrada con seis puntos sumados, los andaluces se encuentran en la primera plaza por su mayor capacidad goleadora, al haber logrado cinco dianas en los dos encuentros iniciales de la competición.

Curiosamente, la última vez que el Cádiz había compartido liderato fue en la tercera jornada de la temporada 2017-18, con Álvaro Cervera como entrenador, al igual que ahora. Sin embargo, en aquella ocasión era tercero, igualado a puntos con Sporting de Gijón y Numancia.

Entonces, los gaditanos ganaron en las jornadas primera y tercera fuera de casa, al Córdoba (1-2) y al Lugo (0-1) y empataron en la segunda contra el Alcorcón en el estadio Ramón de Carranza (0-0).

Hace quince temporadas, el Cádiz fue líder durante diez jornadas de las 42 disputadas en aquella campaña 2004-05, en la que el equipo amarillo ascendió por ultima vez a Primera División de la mano del entrenador uruguayo Víctor Espárrago.

DESCANSO AZULGRANA / Mientras tanto, el Extremadura no tuvo ayer actividad sobre el terreno de juego, ya que era día de descanso para los futbolistas. Sí fue así en los despachos, donde el club sigue moviéndose para reforzar la plantilla antes del cierre de mercado el próximo lunes. Hay varias posibilidades abiertas y conviene tener puntería, ya que no se podrá dar de alta a más refuerzos --a no ser que medie lesión grave de algún componente del equipo-- hasta enero.