El 'calcio' ataca al Gobierno de Conte por retrasar el regreso

Bélgica cerró hace ya mucho tiempo la temporada de fútbol. Holanda, también lo hizo con polémica incluida pues los hubos que querían jugar en Alemania la última parte del campeonato. Francia no solo dio por terminada la campaña sino que proclamó campeón y escogió equipos de Champions, al margen de que el Gobierno de Emmanuel Macron pidió al resto de países europeos que aún se debaten en si reanudar o no el campeonato, entre ellos, España, Italia e Inglaterra, den por cerrada la temporada.

La Bundesliga, dicen, dará hoy el visto bueno para que se reanuda la próxima semana ¿y en Italia?, bueno, en Italia el enfrentamiento entre los mandamases del fútbol, perdón, del calcio, y el Gobierno de Giuseppe Conte, que reconoce no haber visto aún ni leído ni metido mano al dossier del fútbol, es tremendo, de un choque de ideas espectacular y, sobre todo, de críticas enormes. Los futboleros, dirigentes especialmente, están convencidos y no les duelen prendas con airearlo, aunque no tengan razón según los dirigentes políticos, que el Gobierno de Conte no quiere que vuelva el fútbol.

EL MINISTRO PIDE CALMA

Es por ello que, en una reciente entrevista en Il Corriere della Sera, Vicenzo Spadafora, que afrontó preguntas muy críticas, tuvo que salir al paso de que ellos no aman al fútbol. Lo primero que he de decir, pese a que yo no me fijo mucho en los sondeos y encuestas, es que la mayoría de italianos no ven, de momento, con buenos ojos el regreso del fútbol. El fútbol es un mundo muy importante en Italia, claro que sí! y yo lo conozco bien pese a las muchas críticas que recibo.

Spadafora, ministro de Deportes italiano, no solo defiende el fútbol. Aquí solo se piensa en el fútbol, pero yo soy ministro de todos los deportes y, en ese sentido, pienso igual para todas las disciplinas deportivas: debemos volver con seguridad, pero no solo con seguridad para los futbolistas sino para los centenares de personas que trabajan a su alrededor. Es legítimo, desde luego, esgrimir intereses económicos para pedir volver a jugar a fútbol, pero no lo es utilizar otro tipo de ataques, descalificaciones y mentiras para lograr ese objetivo.

Spadafora considera que es realmente surrealista pensar que el ministro de Deportes esté en contra del regreso del fútbol, que soy yo quien sataniza el fútbol. Quiero volver a ver fútbol, pero ha de ser el Gobierno, tras estudiar todo, quien tome la decisión. Es decir, para volver a jugar, pese a que el día 18 de mayo vuelven los entrenamientos, habrá que contar con el visto bueno del Comité Científico. A día de hoy, ese Comité Científico se niega a dar su autorización a que vuelva el campeonato. A mitad de mes tendremos la posibilidad de tomar una decisión clara.

APOYO DE CONTE

Alguien le ha recordado a Spadafora que Grabiele Gravina, presidente de la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), ha llegado a decir que no pienso ser yo el enterrador del fútbol italiano. Nadie debe convertirse en el enterrador de algo que está muy vivo y que, insisto, debe cumplir todas las normas de seguridad para volver a competir. No hay que pensar solo en los futbolistas, hay que pensar en los cientos de personas que trabajan con ellos, en la salud de todos, en sus desplazamientos, en sus hoteles en todo e, insisto, aún no es la hora de decidir cuando volverá el calcio.

Estas palabras han sido hoy totalmente respaldadas por Giuseppe Conte, en unas declaraciones a Fatto Quotiani. Solo puedo decir que el ministro Vincenzo Spadafora está haciendo una gran labor, nada fácil y la prueba es que ha sido él quien ha convocado a todas las partes implicadas en nuestro fútbol para que, en los próximos días, empecemos a hablar de la posibilidad, no solo de empezar a entrenar, como ocurrirá a partir del próximo 18 de mayo, sino de competir. Insisto, aún no me he puesto con el dossier del calcio, pero vamos a estar pendientes de toda la evolución de la pandemia para decidir.