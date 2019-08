Calderón, futuro abierto... aún

Mientras preparaba las maletas para viajar a Nueva York, donde tiene previsto asentarse con su familia, a José Manuel Calderón le sorprendió una oleada de mensajes en su móvil. No faltó quien interpretó que la información publicada ayer por este diario vaticinaba una retirada inminente del baloncesto, pero, al menos por ahora, no será así. Lo que sí se apuntaba era la posibilidad, ya señalada anteriormente por el propio jugador villanovense los últimos meses, de que sí colgaría las botas si seguía sin recibir una oferta de la NBA que le ilusionase.

«No me retiro, eh», advierte el base, que la última temporada militó en los Detroit Pistons, con los que promedió 2,3 puntos y 2,3 asistencias en 12,9 minutos y 49 partidos. «No he dejado de entrenar, aunque sí he estado en una iniciativa de Unicef programada desde hace mucho tiempo y también de vacaciones con mi familia, que también tengo derecho», añade. Según su versión, se mantiene totalmente en forma para firmar hoy mismo un nuevo contrato en la liga norteamericana, donde ha permanecido durante los últimos 14 años. «Ha habido un par de opciones que todavía estamos considerando», dice en conversación con EL PERIÓDICO EXTREMADURA.

‘Calde’ sigue convencido de que puede tener un papel relevante. Dentro de unas pocas semanas cumple 38 años, pero se siente bien. «Ni yo mismo sé lo va a pasar en el futuro. El día que me retire no va a pasar nada, pero no es algo inminente, como se está llegando a decir. Me voy a Nueva York con mi familia porque vivo en EEUU, no en Extremadura. Seguiré trabajando y viendo las posibilidades. Si dentro de unos meses sigo sin tener un equipo, será el momento de anunciarlo. Pero todavía pueden pasar muchas cosas», señala. Todo hace indicar que la puerta de continuar su carrera en el basket europeo sigue cerrada. La publicación en este diario generó una oleada de reacciones de seguidores de clubs que le pedían que siguiese su carrera en la Liga Endesa e incluso en el Cáceres.