Cambiar buenas sensaciones por puntos, la meta del Extremadura

El Extremadura compite, juega cada vez mejor, tiene más seguridad en defensa, sabe controlar mejor los tiempos del partido e, incluso, domina en fases del juego a un rival teóricamente superior. Todo eso es cierto y se traduce en sensaciones muy positivas en los últimos partidos. Pero no se suma. Y eso, en la tabla, es lo verdaderamente importante. «Ya no nos valen las sensaciones. Esa es la realidad. Ahora sólo nos queda ganar y eso es lo único que tenemos claro. El partido del fin de semana ante el Almería es muy importante. Sólo quiero ganar. Por lo civil o por lo criminal». La reflexión es de Gio Zarfino, uno de los capitanes de un equipo que tiene más que claro la necesidad de cambiar las sensaciones por los puntos.

Ante Albacete y Osasuna, dos rivales llamados al ascenso, el Extremadura jugó de tú a tú a domicilio y en ambos encuentros mereció rascar puntos. Sin embargo, la falta de pegada y de determinación en área contraria está lastrando sus opciones. «Tenemos que ser más contundentes y terminar bien las acciones del juego en ataque. Estamos tranquilos porque hay muchas ganas dentro del campo y vemos como el compañero se lo deja todo, pero tenemos que saber terminar las jugadas y tener opciones», apuntaba Zarfino.

En la misma línea de sinceridad, su compañero Alex Díez: «lo vinimos comentando de vuelta de Pamplona en el autobús. En esos metros finales, hemos de tener más calma y saber aprovechar mejor las opciones y terminar las jugadas. Esta semana nos vamos a concentrar mucho en esos pequeños detalles», reconocía el lateral extremeño.

ENTREGADOS A LA CAUSA / Zarfino y Alex Díez saben bien lo mucho que el Extremadura ha tenido que pelear para llegar al fútbol profesional. Tal vez, por ser dos de los que vienen de abajo, tienen muy claro que la última opción será arrojar la toalla: «no está muerto quien pelea. Yo siempre me veo con ganas de sacar esto adelante. Hay que aferrarse a ello porque nos ha costado mucho llegar aquí. Ves cada domingo cómo se pone Almendralejo con esta competición y es una pasada. Y no quiero que eso se pierda. Nos vamos a aferrar a la salvación a muerte», confiesa el centrocampista uruguayo. Igual de enchufado está Alex Díez: «es cierto que ya no valen las sensaciones, sino ganar. Tenemos que ir a muerte en este partido. Hemos sabido salir de situaciones complicadas y estoy convencido de que vamos a lograr también este objetivo».

AL TRABAJO / El Extremadura regresa hoy a los entrenamientos para preparar el encuentro del sábado (18.00 horas) ante el Almería. Será el momento de ver cómo están los tocados Zarfino y Reyes. Este último sufrió un golpe en el tobillo que le dejó muy mermado en el partido ante Osasuna.

Ante el Almería, cuatro azulgranas volverán a cruzarse con su exequipo: Casto Espinosa, Javi Álamo, Chuli y Diego Capel.

Por su parte, los almerienses, dirigidos por Fran Fernández, empezaron a preparar ayer el partido de Almendralejo, No estará Yan Eteki, sancionado por acumulación de amonetaciones. Luis Rioja, con molestias en el tobillo, es duda.