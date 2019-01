El cambio de rumbo del centenario

Este año, el próximo 18 de abril, el Cacereño cumplirá 100 años de vida. El decano del fútbol extremeño, actual líder de la Tercera División, encara el centenario con no pocas dudas y sombras mientras sus más fieles seguidores expresan su satisfacción por la efeméride al tiempo que piden lo realmente importante: el ascenso a la Segunda División B.

El pasado año, en concreto el día 25 de enero, el empresario Álvaro López hablaba de proyectos concretos, de los que nada más se supo a nivel práctico entre la decepción general. Incluso de él mismo tampoco hay mucho que analizar, al no cumplirse algunas de las partes del compromiso alcanzado con Antonio Martínez Doblas, en quien, salvo cambio de rumbo, volverá a asumir el 100 por 100. Ambos escenificaron el traspaso de poderes en una notaría madrileña. Al no llevarse a cabo en el día a día --esto es, en el pago--, el empresario segedano vuelve al mando, aunque esto no tiene carácter de oficialidad.

Álvaro López ni está ni se le espera; incluso anunció que iba a instalarse en Cáceres, algo que no ha cumplido. De aquello que dijo, es constatable la contratación del defensa Rubén, que pregonó entonces en el salón de actos de Cajalmandralejo. Escaso bagaje.

Un restaurante propio; un torneo cuadrangular; el adecentamiento del Príncipe Felipe, que, según él mismo comentó en una entrevista en este diario, «tendría vida de lunes a domingo»... no hay noticias de las promesas y sí incógnitas abiertas de par en par. Deportivamente, el equipo es competitivo y, tras unos problemas de tres meses, ya está al día de cobro, que ha hecho efectivo el club. Peleará por ser campeón y por lo que, realmente, interesa al aficionado: el ascenso a la Segunda B este año.

«A ver si podemos ser un nuevo Villarreal», deseó López, apoyado siempre en su hombre fuerte en Cáceres desde el inicio, Luis Puebla, que es en realidad la única cabeza visible actual del proyecto en el día a día. López dijo que establecería su segunda residencia en la ciudad extremeña «en los próximos meses» y que su implicación sería «extraordinaria». No ha sido así.

«No todos tienen la suerte de tener un equipo con 100 años. Felicidades a quien lo sienta como merece», ha escrito en Twitter el capitán, Elías Molina. Eso sí que es palpable.