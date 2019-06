Campeón con la nariz fracturada

El almendralejense Alejandro Díaz de la Peña, del Extremadura-Ecopilas, se ha proclamado campeón de Extremadura XCO en la categoría élite en el regional disputado en los Santos de Maimona. Y lo ha conseguido a pesar de sufrir una caída casi al final de la prueba disputada en el entorno de la Sierra de San Cristobal que le ha supuesto una fractura de nariz.

A sus 42 años, Díaz de la Peña ha vuelto a demostrar que sigue siendo un valor seguro para los equipos en los que ha militado, con un impresionante palmarés que en el caso de títulos como campeón extremeño comenzase a mediados de los años 90 con su primer campeonato logrado en categoría sub-23.

«La carrera ha ido bien, con un circuito que conocía y sabía que se adecuaba a mis características, pero no sabía realmente cómo podía responder en esta modalidad ya que hacía tiempo que no lo hacía. He procurado estar en cabeza pero dejando hacer a los rivales que salieron muy rápido. A medida que transcurrían las vueltas procuraba aumentar el ritmo en las subidas donde he ido cogiendo distancias para intentar mantenerla en terreno menos favorable. La caída ha venido casi al final, cuando entró la relajación de verme vencedor y una parte del terreno que estaba más suelto debido al paso de todos los participantes se me ha ido la rueda delantera lo que me ha hecho salir hacia delante y he caído de cara con el consiguiente resultado de fractura de nariz. ¡Nunca es tarde para ser precabido!», contó el campeón.

MÁS CATEGORÍAS / En cuanto al resto de categorías, en sub-23 más rápido ha sido Diego Merino (La Bicicleta Extremadura). En cadete se impusieron David Osma (Cáceres Bike) y María Reyes Murillo (Quima Proingo Team), mientras que Pablo Alpiste (Barbaño ACC) y Elena García (Quima Proingo Team) ganaron en júnior. Antonio Cortés (Bicicletas MDZ) y Ana Casado (BTT Arroyomolinos) fueron los Máster 30 más rápidos.