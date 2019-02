Campeonas en entusiasmo

Con la máxima ilusión posible y ninguna presión, la plantilla del Nissan Al-Qázeres Extremadura partirá esta mañana con destino a Vitoria, donde mañana jugará su partido de cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Perfumerías Avenida (17.00 horas). El torneo arranca esta tarde con los enfrentamientos Spar Citylift Girona-Valencia Basket (17.00) y Cadi La Seu-Araski (19.30).

La baja de Paula Ginzo está confirmada, salvo sorpresa monumental, pero eso no resta entusiasmo a un equipo que intentará dar la sorpresa. De momento, su primer objetivo se ha cumplido: reivindicar un tren digno para Extremadura, como aparecerá en sus camisetas, por mucho que Renfe sea uno de los patrocinadores de la Copa.

Se huele ya el ambiente diferente de esta cita, aunque sea desde la distancia. Todas las entradas se han vendido y el pabellón de Mendizorroza ha sido reformado especialmente para esta ocasión. «Las jugadoras son conscientes de lo que significa la Copa. Nos enfrentamos contra uno de los mejores equipos de España. En cuestión de individualidades quizás sea el mejor», comentó ayer Ángel Fernández. Sin embargo, para el entrenador, «si hacemos un buen trabajo durante los 40 minutos, podemos competir».

El recuerdo a Sánchez

Sin que nadie le preguntase, Fernández se refirió especialmente a su antecesor en el cargo, Jesús Sánchez. «Él fue quien clasificó al equipo para la Copa junto con las jugadoras y sería muy egoísta por mi parte no mencionarle», dijo.

Lo curioso es que Sánchez sí estará en Vitoria, pero dirigiendo al equipo infantil del Al-Qázeres en la Minicopa, una competición paralela a la que han sido invitadas las categorías inferiores de los clubs participantes.

El actual técnico evitó pronunciar una frase típica en estos casos: «Vamos allí a disfrutar». «Lo he hablado con las chicas. A mí eso me suena a viaje de fin de curso, a hacer un fuego de campamento, cantar y volvernos para casa. Vamos a disfrutar, pero compitiendo. Sin ninguna presión, pero sí con tensión. Siendo disciplinadas y estando unidas, tenemos opciones contra cualquier equipo», espetó.

Se teme el Al-Qázeres un partido de máxima exigencia física, como suele pasar ante el Perfumerías Avenida, que ha afrontado con naturalidad la vuelta de Miguel Ángel Ortega a su banquillo en sustitución de Lino López. «¿A quién voy a destacar? Tiene una plantilla larguísima y completa?», se preguntó Fernández.

El club también expuso a Miriam Forasté para que hablase de lo que se respira en el vestuario. «Es una semana diferente y nos sirve para desconectar de la liga, haciendo borrón, renovando las energías», comentó la pívot catalana, que se apuntó a la teoría de que «solo lo disfrutaremos si competimos». «Es un partido en el que todo puede pasar. No sería la primera vez que hay sorpresas en la Copa», añadió.

Será su tercera fase final copera, segunda con el Al-Qázeres tras la de 2017 en Girona. «Nos quedaron muy buenos recuerdos y queremos tener más. Es una recompensa al esfuerzo que has hecho para clasificarte», apuntó. Es una de las jugadoras más en forma del equipo. «Me encuentro bien. No he tenido más remedio que dar un paso adelante y he cogido más confianza», sentenció.

Más recepciones oficiales

La plantilla continuó con su gira institucional. Por la mañana fue recibida por la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y por la tarde, por el director general de Deportes, Manuel José Hernández. La regidora expresó el especial cariño que tiene por las jugadoras a las que acompañó en un partido amistoso el pasado verano en la Roche-Sur-Yon (Francia): «Estoy muy orgullosa de vosotras», les dijo, aireando su apuesta por la «igualdad» en cuanto a las ayudas entre el deporte masculino y el femenino «aunque nos haya caído algún palo por ello».

Nevado deseó tener que alterar drásticamente su agenda para apoyar in situ al Al-Qázeres en una hipotética final el domingo. Pero para eso primero hay que firmar mañana una hazaña.