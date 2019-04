Campillo conquista en Marruecos su primer título como profesional

Ha pasado tiempo, pero vale la pena. Voy a disfrutar de esto, estoy muy feliz». Las palabras son de Jorge Campillo y las pronunció nada más terminar su torneo número 229 en el Circuito Europeo en el que, por fin, consiguió su primera victoria. El extremeño estrenó ayer su palmarés como profesional al hacerse con el triunfo en el Trofeo Hassan II, que se ha disputado en el Royal Golf Dar Es Salam de Rabat.

Hasta ahora, el cacereño tenía seis segundos puestos, dos de ellos conseguidos este mismo año, en marzo, en Oman y Qatar. También había sido tercero en cuatro ocasiones, la última hace menos de un mes en la India. Pero la victoria se le resistía a Campillo, que por fin puede sacarse esa espina. «Hice tantas promesas que debo cumplir por ganar que podría tener que tomarme unas semanas de descanso», añadió, bromeando, Campillo, de 32 años (el 1 de junio cumplirá 33).

De menos a más. Así ha ido el golfista extremeño en Marruecos, donde jornada a jornada ha ido ganando posiciones en la clasificación hasta acabar en la primera posición. Ayer entregó una tarjeta de 71 golpes (dos bajo par) para terminar con un total de 283 (-9), dos golpes por delante de los tres segundos, los estadounidenses Sean Crocket y Julian Suri y el sudafricano Erik Van Rooyen.

«Fue difícil, no tuve al inicio mi juego. Me faltaba acierto, pero sí estaba acertado en el tee», explicó Campillo en declaraciones recogidas por Efe. «Fue una victoria muy trabajada. Hice algunos golpes geniales y me siento orgulloso. Estoy satisfecho de la forma en que terminé, de mi juego. Lo hizo hoy como un campeón», añadió feliz el extremeño.

El cacereño, que había partido su recorrido en la última jornada en la segunda posición, a un solo golpe del entonces líder, Erik van Rooyen, no inició precisamente con buen pie: dos bogeys en los tres primeros hoyos (2 y 3). No fue hasta el octavo cuando empezó su gran remontada, con un birdie.

Volvió a ganar un golpe al campo en el 11, pero seguía a un impacto del sudafricano. Fue en el 16, con un excelente segundo golpe desde la calle que le dejó cerca del hoyo para el birdie, cuando superó a Van Rooyen. Seguidos muy de cerca por la amenaza de los estadounidenses Sean Crocker y Julian Suri.

Campillo estaba de dulce, volvió a hacer un birdie en el 17 que ya le hacía soñar con el triunfo final. Solo debía certificarlo en el 18, un par 5, donde todo hacía indicar que le bastaba con hacer el par.

Lo hizo con seguridad, sin importar que de salida se fuera al búnker, pues hizo una buena salida de la arena. Dos putts le dieron el triunfo.

El cacereño, que es de los pocos jugadores que juegan sin tener un patrocinio, ni siquiera en la gorra, se sitúa sexto en la Race to Dubai gracias a los 585 puntos que suma en Marruecos. Hoy también ganará algunas posiciones en el ranking mundial.

Con esta victoria Campillo se embolsa además 416.660 euros. La victoria en la competición femenina en Marruecos (Ladies European Tour) también ha sido para una española, Nuria Iturrios, que se lleva un premio en metálico de 67.500 euros.