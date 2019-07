Campillo mira a Augusta

The Masters, comunmente conocido como Masters de Augusta, es el próximo objetivo de Jorge Campillo. El cacereño ha superado este año una barrera, una que le ha costado superar, la de ganar su primer torneo como profesional. Lo hizo en abril, en Marruecos, en el Trofeo Hassan II. Pero el camino no deja de tener obstáculos y el próximo que se ha propuesto superar el extremeño es el de hacerlo bien en uno de los majors, torneos grandes del mundo del golf. ¿Y por qué no en el que es el más mítico de todos, el que reparte chaquetas verdes entre sus ganadores y los identifica así como socios del Augusta National Golf Club?

Es el objetivo de Jorge Campillo para la próxima temporada, pero lo debe alcanzar en esta. Para asegurarse una plaza en el próximo The Masters, que se disputará del 9 al 12 de abril del 2020, el cacereño debe cerrar el 2019 entre los 50 primeros del ranking mundial. Actualmente está en la posición 64 y en mayo, tras el triunfo en Marruecos, llegó a ser el 59, la mejor clasificación que nunca ha tenido. El curso pasado lo cerró en el puesto 102 (su mejor clasificación entonces fue el puesto 73).

«Espero aguantar entre los 20 primeros del ranking a final de temporada», añade Campillo en declaraciones a este diario como otro de los objetivos del año. Se refiere en este caso al ranking del Circuito Europeo, la Carrera a Dubai, donde ahora mismo es octavo, aunque en mayo llegó a ser segundo y el mejor entre los españoles. Ahora tiene por delante a Jon Rahm (tercero).

Los ‘majors’

Mejorar su rendimientos en los ‘majors’ es una asignatura pendiente. Ha participado en dos The Open (British) y en dos PGA Championship, y en ninguno ha pasado el corte. «Pienso que es un proceso de adaptación o al menos eso espero. El año que viene espero que no tengan que hacerme esta pregunta porque haya jugado bien», dice Campillo, que ahora tiene por delante cinco semanas de ‘descanso’, sin competición. Volverá en el Omega European Masters, en Suiza, a finales de agosto.

En general, Campillo está satisfecho por cómo está siendo el año («estoy contento con los resultados»), y no solo por la victoria, también por lo que ha hecho después. Ahora le queda le recta final del curso, donde quiere poner la semilla para que el 2020 sea aún mejor.