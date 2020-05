Cacarea la alarma de mi móvil a las 6.00 am, te levantas y te inyectas café en vena. Pisas el campo y no tiene el aroma de ningún estadio extremeño. No me recuerda al Francisco de la Hera, ni al Nuevo Vivero o al Romano. No, algo ha cambiado. Lo primero por el intempestivo horario y lo segundo porque no hay fútbol. Antes narraba goles y ahora hago reverencias ante las vides para quitar sus malas hierbas y los brotes innecesarios. El coronavirus también hace estragos en la economía de los comunicadores. De campo a campo.

No sé si es frívolo, pero empiezo a encontrar similitudes en el trabajo agrícola y lo que ocurre en un vestuario. Tres conceptos son innegociables en ambos lugares: esfuerzo, respeto y colaboración. Ya no departo sobre esquemas o datos asombrosos con Javi Lairado, ahora departo sobre la vida con mis compañeros de trabajo. Llegar a fin de mes, problemática del sector agrícola en la región o temas más mundanos son algunos de los que se desarrollan a lo largo de la jornada.

También empiezan a cambiar mis gustos por el arte de pedir. Antes intentaba trincar alguna que otra camiseta de algún jugador y ahora pido leche de cabra a un pastor con el cual tengo el placer de compartir tarea. ¿Sabíais que las ovejas pueden ser las mejores aliadas para combatir los incendios? Por momentos creo que aprendo más en estas conversaciones que en muchas de clases de biología a las que asistí. El campo, el sector agrícola, es un arte mayor poco valorado, aunque ahora con esta pandemia todos hemos comprendido que se trata de un trabajo esencial. Sin agricultores, sin jornaleros, no hay pan. Literal.

«La mejor hora del día, muchacho», me dice un compañero cuando llegan las 10.00 am. Es la hora del bocata. El descanso, para los futboleros. No está ningún entrenador dándote la charla, pero sí que hay comentarios dignos de cualquier charla filosófica contemporánea. A nivel radiofónico creo que daría para varias temporadas de ‘La Vida Moderna. Es un periodo tan breve que se esfuma con el último muerdo. Toca la ‘segunda parte’, aunque un poco más larga que las que vemos en un partido de fútbol. Y sin goles.

Ellos también se interesan por saber el funcionamiento de un periódico o cómo somos capaces de hablar tan rápido a través de las ondas. «En mi casa siempre está puesta la tele, me entretiene», dice uno de mis compañeros. Los boletines informativos radiofónicos se convierten algunos días en la sinfonía que rompe el silencio de la naturaleza. Al final, la comunicación y el sector agrario son esenciales en nuestras vidas. Acaba la jornada y, sinceramente, me costaría ponerle un titular a lo vivido. Quizá, mañana, mientras estoy en la «mejor hora del día» se me ocurra algo. Lo que está claro es que en un campo u otro hay que sudar para ganarse la vida.