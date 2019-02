Candelas, preparado para debutar ya con el Badajoz

Alfonso Candelas podría debutar con la camiseta del Badajoz en casa de El Ejido 2012, mañana a las 17.00 horas. El lateral izquierdo cedido por el Extremadura y que ha jugado la primera parte de la temporada con el Ibiza, fue presentado ayer por el club blanquinegro y asegura sentirse «muy bien, con ganas de que llegue el domingo para disfrutar del partido. Ya pasé una semana buena de entrenamientos y conocí a mis nuevos compañeros».

Preguntado por las causas para decantarse por el Badajoz, Candelas dijo que «conocía la zona por mi paso por el Extremadura [también ha jugado en Villanovense]. Hice buenas amistades, me identifico mucho con esta tierra, conocía bien el sitio, la gente podía conocerme a mí y no dudé en venir». Su fichaje se produjo el último día del mercado invernal «y con incertidumbre. Tuve poco margen de tiempo para moverme en el mercado y cuando mi representante habló con el Badajoz, el Ibiza y el Extremadura para poder venir aquí, se hizo todo lo posible y ha salido bien al elegir un buen sitio».

IDEAS MUY CLARAS / Del Badajoz, Candelas destaca que «es un equipo muy bien trabajado desde que llegó Nafti. Tienen las ideas muy claras. El domingo pude verlos ante el Ibiza y siguiendo la línea de este partido, es un equipo que es muy complicado ganarle y con las ganas y calidad de los jugadores se pueden hacer cosas muy bonitas».

De sus nuevos compañeros conoce especialmente a César Morgado, con el que jugó en el Villanovense «y es con el que más migas he hecho. También me he enfrentado a Francis Ferrón, Higón... y tengo buena relación».

Se define como un jugador “muy trabajor. Me sacrifico mucho por el equipo. Soy lateral, lo primero que tengo que hacer es defender y me gusta incorporarme al ataque y dar asistencias que es lo que más se pide a un lateral».

Y asegura estar listo para jugar. «Es verdad que las dos últimas jornadas no jugué en Ibiza, pero venía con ritmo de entrenamientos y aunque estuve parado desde que tomé la decisión de no seguir allí, he entrenado bien toda la semana y estoy a disposición del entrenador».