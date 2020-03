El capitán del Arroyo da las gracias al fútbol extremeño

A cada momento me llegan mensajes de apoyo de la sociedad en general y del fútbol extremeño en particular, tanto por redes sociales como de forma privada. A todos, de corazón, gracias». Asier Ignacio Oroz (Arroyo de la Luz, 27 de enero de 1988), es el capitán del Arroyo y, curiosamente, ocho días menor que la capitana del club de voleibol, Yohana Rodríguez. Como todo el pueblo, Asier junto a su hermano Aitor y Ángel Giraldo, son los tres integrantes de la primera plantilla que están en aislamiento social en sus domicilios. «Es complicado estar encerrados. Lo peor que llevo es no poder salir a hacer deporte». Y es que es, además, instructor en la ‘Casa del Agua’ y gimnasio municipal. «Salgo al patio a hacer ejercicio con unas garrafas de agua, cajas de leche o lo que pillo. El preparador físico Fran Gómez nos quema el teléfono para animarnos y para que estemos activos con imaginación. El apoyo del míster, Miguel Ángel Ávila, también es constante».

El futbolista con una dilatada trayectoria, sólo interrumpida en el Arroyo para jugar en Malpartida, tanto de fútbol como de fútbol-sala, afirma «el apoyo está siendo increíble. Me han llamado o escrito muchísima gente, compañeros de hace mucho, entrenadores, dirigentes, periodistas, aficionados, por ejemplo, muchos del Cacereño…, los compañeros y monitores del curso de entrenador, todo el mundo». Se prepara el capitán para ser entrenador.

El capitán se muestra tranquilo. «Hasta el momento no se conoce ningún caso positivo en el entorno del club. Mucho ánimo para todos porque ya está toda la gente aislada, no sólo nosotros».

En cuanto a la competición en la que el Arroyo venía remontando posiciones tras cinco victorias consecutivas, dice: «Estábamos en el mejor momento, pero eso ahora es lo de menos. Lo importante es que no salgan más casos graves y cuando vuelva la normalidad estaremos encantados de representar a este pueblo , que da un gran ejemplo». Y dirigiéndose a los arroyanos finaliza: «Sigamos informándonos y haciendo caso a las instrucciones. ¡Yo me quedo en casa! ¡Fuerza Arroyo!