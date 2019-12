Carlos Cordero amenaza a los de su casa justo antes de Navidad

Si el año pasado ya fue especial para Carlos Cordero poder jugar unos minutos con el Sporting de Gijón en el Francisco de la Hera en la victoria de los asturianos en Almendralejo, para este almendralejense que ha tenido que buscar lejos el fútbol profesional, el de mañana será todavía un choque más especial al haber tomado peso en el vestuario.

Carlos Cordero es amenaza azulgrana antes de su vuelta a casa por Navidad. El almendralejense ha confesado ante los medios que el partido de este sábado es «muy especial» para él, pero lejos de sentimentalismos, «nosotros tenemos que lograr los tres puntos como sea».

Nadie hubiera imaginado hace cuatro años la progresión tremenda de este jugador que estaba en el Fuente de Cantos de Tercera y al que el Sporting le dio una opción que no desaprovechó. Este sábado será titular, ya sea en la posición de central izquierdo en una defensa de tres o, incluso, en el carrilero ante la ausencia de Damián Pérez por sanción. «Puedo jugar de lo que quiera el míster», asentaba en sala de prensa un joven que es paciente, constante y muy trabajador. Factores que lo han llevado a estar en Segunda División.

Hermano de Rafa Carvajal, actual jugador del Jerez y segundo máximo goleador histórico del Extremadura UD, Carlos ha vuelto a gozar de la confianza del técnico José Alberto después de iniciar sin minutos la temporada. Sin embargo, los vaivenes del Sporting en defensa le abrieron la titularidad y parece haberse asentado en el once.

Optimista/ Tanto Sporting como Extremadura afrontan el partido tras haberse pegado dos trastazos en Copa, ya que el Sporting también fue eliminado por un ‘Tercera’ como el Zamora.

Borja Granero, central del Extremadura que no estuvo en la debacle de Portugalete, considera que no hay que ponerse nerviosos por cómo va la temporada y que «las notas me gusta ponerlas en mayo, como el año pasado».

Sobre la falta de gol, Granero dice que «es cosa de todos. Hace meses hablábamos de que el equipo encajaba muchos goles y respondí que no era cosa sólo de portero y defensas. Ahora digo lo mismo de los delanteros. Tenemos que ayudar a que los balones arriba lleguen mejor».

Granero no eludió los rumores que llegan sobre su posible marcha en el mercado invernal en caso de llegar una oferta convincente para el club, aunque dijo claramente que «tengo contrato aquí. Sé que están sonando cosas, pero supongo que será el club el que está haciendo lo que crea oportuno. Yo no suelo mirar más allá de lo que tengo que hacer mañana. Y mañana tengo que entrenar aquí en Almendralejo», zanjó el defensa central.