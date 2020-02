Carlos López, la ilusión de la maleta lista

Tres ascensos a la Segunda División B. Desde niño, 12 clubs diferentes. Solo 23 años. De San Vicente de Alcántara. El caso de Carlos López Soriano, centrocampista extremeño del Puertollano, de la Tercera manchega, no tiene parangón por variopintas razones. «Me encantaría, sí», dice cuando se le plantea si le gustaría estabilizarse en un equipo concreto, en lo que sería una nueva experiencia en su kilométrica carrera. «Por unas razones u otras, no he podido repetir en ninguno, ni tampoco después de subir. Ya se sabe: siempre me han dicho lo de que si soy joven y todo eso», comenta con desparpajo, ese que le ha dado el peculiar mundo del futbolista profesional.

Siendo alevín, le llamó el Flecha Negra, único club en el que ha estado más de una temporada, aunque fuera un niño. Después, el Badajoz y el entonces nuevo club de cantera, el Benfica, donde tuvo a un «gran entrenador, David Cortés». Y de ahí al Diocesano juvenil, donde destacó junto a su primo, David López, ahora triunfando en el Coria. Tras una espectacular temporada en el Arroyo, fue fichado por el Zaragoza para su filial. «Firmé por dos años, subimos y se me dio muy bien esa temporada, pero llegaron unos nuevos inversores y nos tuvimos que ir», cuenta este jugador, técnicamente muy bien dotado, al tiempo que currante como pocos. ¿Hubo un antes y un después de aquello? Puede que sí.

En el Cacereño

Llegó al Cacereño hace tres años con la maleta cargada de ilusión. «Empezó todo muy bien, pero vi que cada vez estaba más tiempo fuera, incluso en la grada, y recuerdo que apenas un par de días de irme después encontré equipo y me fui en el mercado de invierno al Unionistas de Salamanca». Ahí también terminó subiendo a Segunda B, con protagonismo junto al también extremeño Cristo, el ‘récordman’ regional en esa materia, con siete ascensos. «Ahí la gente me quería mucho», comenta, pero pese a ello también se vio obligado a marcharse al final de temporada.

Tras el Somozas gallego, llegó otro ascenso la temporada pasada con el levantino La Nucía, en el grupo VI, pero tampoco hubo renovación. «Este año estoy más cerca de mi casa, a solo 400 kilómetros». Su novia estudia en Cáceres, que frecuenta tras un viaje con un vehículo «que ya tengo pagado», dice a modo de anécdota. Y eso es porque, añade, «me cuido mucho y me da bien para vivir», resalta, «aunque no con la sobradez de los grandes, claro». «Este año lo estoy jugando prácticamente todo. Estamos a dos puntos del cuarto puesto». ¿Otro ascenso a Segunda B? Quién sabe. Carlos López, que ha estudiado para entrenador en Badajoz y Cáceres, está preparado para todo.

«Todo el mundo sueña». Lo dice el futbolista sanvicenteño. Sí. Él sueña, desde la humildad, en dar el salto a lo más alto. Y nada le va a sorprender.