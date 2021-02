Carlos Vadillo, el fanático extremeño de las altimetrías

Carlos Vadillo tiene 42 años y es ATE-cuidador en el centro Las Cruces, de Don Benito con personas con discapacidad, pero tiene otra gran pasión que no es nada secreta: el ciclismo y los puertos de montaña. Y, más específicamente, medirlos y ayudar en la elaboración de gráficas, como la que ha realizado en colaboración de Ander Guaza, de la web altimetrías.net de una de las etapas extremeñas de la Vuelta a España-2021, la que terminará en lo alto del Pico Villuercas.

«Siempre he sido aficionado al ciclismo y al tema de la geografía, los mapas, los viajes… Empecé hace muchos años a intentar enterarme cómo se hacían las mediciones y llegué a tener mi propia web, la cerré y lo que hago lo publico en el foro de altimetrías.net, un hilo que abrí sobre puertos del suroeste de España», cuenta. Destaca que no es topógrafo «ni nada de eso», pero que los medios técnicos han progresado para que pueda volcarse en ello. «Antes los medios eran rudimentarios. Las primeras mediciones que hice fueron con un altímetro barométrico de reloj y mapas militares que se compraban en el Instituto Geográfico Nacional. Ahora con GPS te da las mediciones con detalle», explica.

La del Pico Villuercas la hizo «en coche, no en bicicleta» porque «mi forma física no es muy allá», bromea. «Fui con mi padre tomando los datos, parando cada 100-200 metros», detalla. En su opinión, se trata de una cima «muy dura, aunque no sabemos lo que meterán antes en la etapa para que los corredores lleguen con más desgaste». Eso sí, estima que sería aún más exigente «si se subiese por la otra vertiente, desde Navezuela, porque hay una pista hormigonada de tres kilómetros que sería bestial».

En suma, la suya es una afición de la que disfruta al máximo («he medido casi todos puertos de Extremadura») y estima que lo importante no es tanto los datos como «el viaje, ver sitios nuevos».