'Caso Aydin': Un conflicto, dos versiones

En cualquier conflicto siempre hay que escuchar las dos versiones. Y si el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura dijo el domingo que Merve Aydin no había regresado de Turquía para jugar ante el Perfumerías Avenida en Salamanca tomándose más días de permiso que los que había recibido, la jugadora turca cuenta algo bien distinto a personas cercanas.

Al menos públicamente, la jugadora no puede expresarse sobre este asunto, que podría acabar teniendo que resolver el tribunal de arbitraje de FIBA Europa, pero lo va a dejar claro más temprano que tarde a través de sus redes sociales: no dejó «tiradas» a sus compañeras ni lo suyo fue una «fuga» unilateral, como dio a entender el club extremeño, sino algo pactado previamente entre ambas partes. La rescisión solo estaría pendiente del trámite de la firma a través su agencia de representación, contra la cual también cargó el Al-Qázeres en su comunicado anunciando acciones legales.

«Nuestra jugadora, con contrato en vigor, no ha disputado el partido de hoy al no retornar de su país de origen después de unos días solicitados al club para resolver asuntos personales en Turquía», sostenía la nota, en la que se anunciaba que «se procederá a cumplir el régimen interno incluso iniciando los procesos judiciales para defender los intereses del club».

Aydin transmite a su entorno un escenario completamente alternativo: todos en el Al-Qázeres, desde sus principales responsables, como el director deportivo, Jesús Sánchez, a sus compañeras, sabían a ciencia cierta que cuando se marchase no iba a regresar. De hecho, y siempre según lo que dice a personas de su círculo, se habría despedido de todos con la máxima tristeza, no pudiendo ser una sorpresa para la entidad que su adiós era definitivo. Entre otros aspectos no ocultó que se llevaba todos sus enseres personales.

Por lo que ha podido saber este diario, hace meses que pidió marcharse porque prefería otro destino tanto por motivos deportivos como personales. Su rendimiento ha resultado por lo general positivo (8,1 puntos y 3,7 asistencias en 30 minutos en pista), brillando con sus triples en varias victorias ajustadas, aunque quizás se esperaba algo más de ella al ser internacional y tener incluso experiencia en la Euroliga.

¿A Supervivientes?

La historia de Aydin tomó avanzada la tarde de este lunes un nuevo matiz completamente inesperado. Varios medios de su país publicaron que participaría en la próxima edición del programa televisivo ‘Supervivientes’, en un formato idéntico al que se desarrolla en España desde hace años, con importantes premios económicos de por medio.

Aydin no lo confirma, pero sí ha recibido al oferta por parte de la productora, pero que todavía estaba meditándola porque suponía una gran decisión para ella. En todo caso, antes supuestamente tendrá que clarificar qué sucede con salida del Al-Qázeres. Ahora la entidad maneja otra cuestión: tras confirmar el fichaje de la ala-pívot Fiona O’Dwyer, quizás tenga que acometer el fichaje de una base.