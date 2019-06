Cautela en el Moralo: eliminatoria al 50%

Será una semana larga para unos y otros. Moralo y Linares Deportivo preparan ya la vuelta de su eliminatoria con el segundo enfrentamiento previsto para el domingo a las 20.00 horas en el estadio de Linarejos. Aunque pueda transmitir confianza para los extremeños el 2-0 de la ida, con el partidazo local del sábado en el Municipal, lo cierto es que nadie da por cerrado el duelo. «Estamos a un cincuenta por ciento para cada uno», dijo Diego Merino en la rueda de prensa posterior al partido del pasado sábado. Y su homólogo, Juan Arsenal, afirmó que «estamos convencidos de que ante nuestra afición podemos darle la vuelta».

El entrenador visitante cargó las tintas sobre la actuación arbitral en su comparecencia ante los medios: «Se inventa el segundo córner en la jugada del 2-0 y hay una mano clarísima en su área que no pita, nos estamos jugando mucho para que un árbitro merme así las posibilidades de mi equipo». Dijo que el partido se le puso de cara al Moralo con el gol en propia meta de Chendo. «Con su juego de repliegue y contrataque nos ha costado tener tranquilidad y pausa, pero hemos llevado el control en la segunda parte con ocasiones para haber hecho algún tanto».

El técnico local no quiso entrar en polémicas. «Estaba claro que algo iba a pasar –dijo con ironía–, no tenemos presión alguna, esto para nosotros es un premio y sabemos lo que nos encontraremos allí». Merino se manifestó encantando con el rendimiento de su equipo. «Hemos hecho un partido muy completo, el resultado es justo y estoy muy contento por todos». Dijo que a ilusión no les gana nadie. «Nos enfrentamos a un rival muy fuerte, pero estamos preparados para competir (…) todo lo que nos pasa nos refuerza. La baja de Del Castillo es importante (el jugador será sancionado por acumulación de amonestaciones) pero tenemos un grupo humano sensacional y encontraremos solución, nos pueden ganar a muchas cosas, pero a ilusión seguro que no».

Pese a la petición de los medios informativos no apareció ningún futbolista del Linares en la sala de prensa del Municipal. Sí lo hizo Diego del Castillo, que estaba a la vez feliz por la victoria y su gol y triste por perderse la vuelta. «Ha salido bien la jugada de estrategia y pude resolver ese balón suelto; ahora toca ayudar desde fuera a mis compañeros».