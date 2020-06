Cautela en el Villanovense ante el cartel de favorito que se le otorga

Cautela en el Villanovense, pero también en el Extremadura B, el Coria y en el Cacereño. La encuesta publicada por este diario entre el resto de entrenadores del grupo XIV de Tercera que situaba a los serones como principal favorito para subir a Segunda B ha generado expectación y comentarios, al tiempo que respeto absoluto entre los cuatro aspirantes.

Javier Álvarez de los Mozos

El técnico del Villanovense, agradece los comentarios de sus compañeros, pero es cauto. Defiende que todas las opiniones son respetables, tanto las que son a favor como en contra: «Me alegra que la mayoría de entrenadores nos vean como el rival más fuerte, pero eso hay que refrendarlos en el terreno de juego. No dejan de ser opiniones que no nos van a hacer ganar los partidos».

Coincide en que habrá gran igualdad, pero recuerda que lo que cuenta es conseguir el objetivo final, que es subir: «Lo positivo es ascender, no que alguien te diga que tienes posibilidades de ascender, porque creo que los cuatro equipos que vamos a jugar el play off tenemos posibilidades. Antes del confinamiento acabamos ganando los cuatro y eso quiere decir que estábamos en un gran momento».

Aunque las eliminatorias a un partido igualan todo, considera que no debe ser excusa y que hay que estar igual de concentrados en cruces de uno o dos partidos: «En cualquier play off siempre tienes la posibilidad de que teniendo un mal día te puedan eliminar pero está claro que todo es más imprevisible», informa Carlos Pino.

José Antonio Ruiz

Ganar al Extremadura B no será fácil. Así lo dice su entrenador, que se reestrenará directamente con el equipo en liguilla tras relevar a Juan Marrero. Al joven preparador azulgrana no le sorprende que la gente otorgue el favoritismo al Villanovense, «ya que siempre ha sido tildado como el gran favorito, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es mucha juventud, ilusión y motivación para afrontar un playoff. Tienen que competir muy bien para ganarnos».

Ruiz reconoce que muchos entrenadores le han llamado para desearle suerte y le han trasmitido las bondades de su equipo, «pero también hay que respetar la historia que tiene el Villanovense como club y el curriculum de cada uno de sus jugadores, con muchos ascensos», informa Rodrigo Morán.

Julio Cobos

«Cada uno tiene su opinión», dice el entrenador del Cacereño, después de que su equipo aparezca en tercer lugar entre los favoritos al ascenso tras Villanovense y Extremadura B en la encuesta realizada por este diario. «Es cierto que el Villanovense tiene una ventaja respecto al resto, pues le vale con empatar en los dos partidos; esa misma ventaja también la tiene el Coria con nosotros, pero habrá que ver cómo se afronta el playoff», añade el preparador, que cree que es muy difícil hacer pronósticos. Algo que sí tiene claro es que su equipo va a salir a ganar. «Somos cuatro buenos equipos y, como siempre en este tipo de enfrentamientos, serán muy importantes los pequeños detalles», indica el técnico verde, que ve a los cuatro implicados en el playoff exprés con opciones reales, aunque lanza un aviso: «¡Ojo con el Extremadura B!», informa Jaime J. Torbellino.

Raimundo Rosa, ‘Rai’

«Hay que respetar a todo el mundo. A mí no me molesta nada que no se cuente con nosotros. Y me parece muy normal que digan que el Villanovense tiene más posibilidades, porque cuenta con una plantilla profesional, como la del Cacereño y la del Extremadura B. El Coria no, pero tenemos muchísima ilusión y ganas de que llegue el partido de semifinales», dice Raimundo Rosa, Rai, su entrenador.

En similares términos se pronuncia Jesús Manibardo, director deportivo del club celeste. «El Villanovense es el favorito por su plantilla, aunque tendrá la presión por subir, como el Cacereño. Al ser un playoff atípico y a un partido, va a ser muy abierto, y tenemos nuestras posibilidades».