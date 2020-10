Chasco ante el colista

Muchas veces los entrenadores son cansinos elogiando al oponente en las previas, por muy inferiores que parezcan en teoría. A menudo es para curarse en salud o para lanzar un mensaje a sus jugadores de que no se relajen. Resulta que Jacinto Carbajal, técnico del Alter Enersun Al-Qázeres, lo clavó en su análisis: ojo al Spar Gran Canaria pese a ir colista y no haber ganado ni un partido. Nadie debió escucharle en el vestuario porque el revolcón que se llevó su equipo fue considerable. 66-80 y 0 de 2 en el maratón de cuatro partidos en once días. Y este era el más importante.

El inicio de temporada de las cacereñas no está siendo malo, pero se les están escapando ocasiones de huir de la quema de la permanencia con anticipación. A perder en las visitas al Quesos El Pastor Zamora y el Movistar Estudiantes --el otro club que acaba de subir junto al ‘GranCa’-- se une el mal mensaje lanzado en el Multiusos, donde hasta ahora se había ofrecido una imagen más que digna. Tiempo hay de enmendarse, pero la sensación de que a esta plantilla le falta atleticismo (que no volumen) se va expandiendo.

La función empezó mal, muy mal. El Al-Qázeres no se metía en el partido ni de broma. Su ataque era en sí pastoso, pero lo que resultaban escandalosos eran sus errores defensivos. A los cinco minutos ya había encajado una cantidad impropia de puntos (8-15), aunque al menos pudo suturar un poco la herida al final del cuarto (18-23) gracias a un par de arreones de Alexa Hart.

El agujero en la propia zona fue brutal. El Gran Canaria entraba con comodidad en ella dejando fáciles bandejas, incluso aderezadas de tiro adicional, sin que nadie pusiese orden ahí. Es verdad que por momentos el grado de acierto de las visitantes fue brutal también en el tiro exterior: María España acabó con siete triples.

El naufragio se reprodujo y empezó a rozar lo sonrojante mediado el segundo cuarto (20-36). Las jugadoras claves no estaban, aunque sí se las esperaba. Censura especial merece Eleanna Christinaki, que confirmó una vez más su carácter ciclotímico. Esta vez tocó la mala versión, al igual que otra veces ha aparecido la buena. Ella es así y también ganará partidos. Si fuese más fiable no estaría en Cáceres, claro.

Becca Hitter, uno de los principales objetivos de las reprimendas de un desesperado Carbajal, cerró con un triple una horrenda primera parte (2 de 12 en lanzamientos lejanos en total para el anfitrión). Bien mirado, incluso el 32-45 del descanso no era tan mal resultado. Algo de esperanza podía atisbarse, pero muchísimo tenían que cambiar las cosas.

SEGUNDA PARTE / Pues no. Más bien todo se trataba de ir tocando fondo (35-55, min. 25). El ‘GranCa’ continuaba haciendo un baloncesto muy inteligente, leyendo a la perfección unas debilidades que eran evidentes. La defensa zonal no mejoró nada de esto y el rebote continuó desprotegido. A menudo bastaba un ‘dribling’ para que una de sus jugadoras acabase anotando bajo canasta. A pesar de los pesares, antes del final del tercer cuarto hubo otro atisbo de reacción que apenas se tradujo en el marcador (45-63, min. 30). Insospechadamente, la batalla para el último se centraría en minimizar los efectos de una derrota prácticamente segura recortando en algo la diferencia del ‘average’ de cara a posibles empates.

Ni con el 58-68 (min. 35) hubo una impresión real de podía producirse la hazaña o un marcador más ajustado. Y hasta eso lo hizo mal el Al-Qázeres, que falló tres posesiones consecutivas para acercarse más todavía y meterle el miedo en el cuerpo a un oponente que daba síntomas de estar agotado físicamente (cinco de sus jugadoras disputaron al menos 32 minutos). En fin, toca pensar en Zaragoza, el próximo miércoles.

66 - Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura: Merve Aydin (5), Eleanna Christinaki (14), Manuella Hatchi (4), Alexa Hart (20), Mariella Fasoula (12) -cinco inicial- Becca Hittner (5), Irene Lahuerta (0), Vicky Llorente (6), Celia Calvo (0).

80 - Spar Gran Canaria: Sparkle Taylor (9), Sika Kone (16), Kai James (20), María España (21), Marta Hermida (9) -cinco inicial- Alina Hartmann (3), Djeneba Ndaye (0), Carla Brito (0), Adji Fall (2), E. Rodríguez_(0).

Marcador por cuartos: 18-23, 32-45 (descanso), 45-63 y 66-80.

Árbitros: Morales, Gómez y Ávila. Eliminada:_Lahuerta_(min. 38).

Incidencias: Séptima jornada de la Liga Femenina Endesa. Partido disputado en el pabellón Ciudad de Cáceres ante 300 espectadores.