La chica que nunca pierde la ilusión

Con solo 30 años tiene una trayectoria repleta de grandes momentos. Ha jugado en la élite con tres equipos extremeños, Puebla, Extremadura y Santa Teresa. Ha destacado como figura y máxima goleadora de su equipo en Primera. Ha militado en la selección española hasta la categoría sub-19. Ha sido la primera niña del histórico Flecha Negra... Y suma y sigue porque Estefanía Lima Díaz, Estefa (Badajoz, 11 de mayo de 1989) quiere volver a vivir un ascenso a la élite con las pacenses.

Esta temporada ya suma 15 goles con el líder de la Segunda División Liga Reto Iberdrola Sur, el Santa Teresa. Reconoce estar «en uno de los mejores momentos a nivel futbolístico por lo que exige la liga y por los números que estoy teniendo. Estoy súper contenta por los puntos que mis goles han dado al equipo. Con el nivel que está teniendo la liga que es muy fuerte, los números están siendo muy buenos».

El secreto para ir año a año mejorando números y su juego es «no perder nunca la ambición y la ilusión. He luchado toda mi vida por ser futbolista y es lo que te hace serlo sin perder la humildad, ambición e ilusión. Me voy dando cuenta que me van quedando menos años e intento aprovecharlos como si fueran los últimos».

Lleva muchos años al máximo nivel en el Santa Teresa. «Esta temporada pensábamos que nos iba a costar adaptarnos a la liga al ser un nuevo formato y no conocer prácticamente a los equipos, pero nos hemos adaptado rápido. Es una gran liga porque el fútbol femenino está progresando y competimos en una Segunda muy fuerte en la que muchos equipos podrían jugar en Primera».

El sueño es «el ascenso», como lo era el año pasado, sin olvidar que «el varapalo» en Madrid contra el Tacón: «Fue un punto de inflexión. Teníamos que volver a intentarlo y aquí estamos de nuevo intentando subir y llevar al Santa donde se merece estar».

La reacción llega «con el doble de ilusión y de ambición que el año pasado. No subir en el último partido cuando lo teníamos casi todo hecho fue un palo grandísimo que nadie va a olvidar. Nos hemos unido más, se ha hecho un gran equipo y se han hecho las cosas bien para intentar subir a Primera».

De la delantera oliventina Belén Martínez, que también lleva 15 goles, destaca que «ha sido un grandísimo acierto. Empecé a jugar con ella de pequeña cuando tenía 10 años, siempre he dicho que es una de las grandes futbolistas y es de las mejores por no decir la mejor de la categoría».

Sus inicios

Estefa comenzó a jugar al fútbol en la categoría de benjamines como única niña del Flecha Negra. «Estuve dos años en benjamines, pasé a alevines dos años y después me fui al Puebla porque ya no se podía jugar con niños. Fui la primera niña del Flecha y después hubo más como Ana Aguinaco y Alba Merino. En la época fuimos de las primeras», subraya.

Recuerda aquellos tiempos como «lo mejor que pude vivir a nivel de club como uno de los más importantes de Extremadura y porque me trataron como uno más. El Flecha Negra me enseñó valores desde pequeña y estoy muy contenta porque jamás tuve reproches ni discriminaciones, siendo una más por parte del cuerpo técnico y mis compañeros. Algunos siguen a nivel profesional y otros los encuentro por la calle y mantengo la amistad y el respeto de siempre».

Entre sus compañeros en el Flecha destacaba el centrocampista Fausto Tienza, «un futbolista reconocido a nivel profesional». Estefa jugaba de extremo izquierda y con los años se fue situando más en la zona ancha del centro del campo.

Después las niñas de la zona se fueron con ella al Puebla, «el primer equipo femenino de la región, un equipo puntero codeándose con los mejores de la época como el Levante y el Athletic de Bilbao. Estoy súper contenta de haber formado parte de ese club».

Vistió ‘La Roja’

Estefa estuvo dos años en la Superliga con el Puebla y con 16 años se marchó al Alicante, de la categoría de plata, porque su ilusión era «vestir la camiseta de la selección española. Sabía que tenía que salir de Extremadura para hacerlo. Fue una locura siendo tan joven, hoy en día no es tan raro, pero por entonces sí. Estuve tres años que me marcaron deportiva y personalmente. Y cumplí mi sueño de vestir la camiseta de la selección española desde los 16 años hasta la sub-19. Jamás olvidaré esa experiencia».

Estuvo tres años intentando subir al Alicante a la máxima categoría y volvió a la región a las filas del Extremadura. «Estuve tres años con ellas y después pasé al Santa Teresa».

Fichó por las pacenses tras una llamada del técnico Juan Carlos Antúnez «para que jugara en el primer año del Santa en categoría nacional. Hicimos una gran temporada quedando terceras y subimos en la tercera campaña teniendo como rivales a La Solana y el Alicante en el que yo había jugado. Después, estuvimos cuatro años en Primera».

Trabajadora en Iberdrola

Estefa trabaja a media jornada en Iberdrola en Badajoz y por las tardes entrena a un equipo alevín femenino del Santa Teresa. «Estoy sacándome los cursos de entrenadora de fútbol y me sirve de formación. No paro entre el trabajo, las niñas del alevín y el primer equipo. Me faltan horas. Es mi segundo año como entrenadora, ya que el anterior llevaba un equipo mixto».

Su reto a corto plazo es «ascender de nuevo al Santa a Primera y volver disfrutar de la elite». Y que las futbolistas de Primera puedan tener las condiciones que merecen.