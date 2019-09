Chris Ramos: «Ante el líder hay que salir a por los tres puntos»

Tras debutar con el Badajoz en el partidazo en Córdoba en el que su equipo sacó un punto, Chris Ramos ya piensa en ganar al líder, el San Fernando, el domingo a las 18 horas en el estadio Nuevo Vivero. «Es un club al que le tengo cariño porque fue con el que debuté en Segunda B y me dio confianza», declara el punta gaditano para añadir que «siempre estaré muy agradecido al club y la gente que se portó muy bien conmigo. Tengo allí algún que otro amiguillo, pero cuando pita el árbitro, dentro del campo no hay amigos ni nada y hay que salir a morder y a conseguir los tres puntos. Cuando acabe el partido ya será otra cosa».

Si los pacenses ganan lograrían arrebatar el liderato al equipo en el que jugó Chris Ramos hace dos temporadas. «Va a ser un partido bonito, saldremos a tope a por los tres puntos y con el apoyo de la afición seguro que lo conseguiremos», asegura.

GANAS DE AYUDAR / De su estreno en el Nuevo Arcángel, subraya que «tenía muchas ganas de poder ayudar y disputar los primeros minutos con esta camiseta. Me sentí muy bien desde que llegué. Tanto la afición como los compañeros me han recibido muy bien, me he adaptado muy rápido y es de agradecer». Ramos ya está recuperado de un esguince de rodilla. «Fue un pequeño susto porque se me dobló un poco la rodilla en el entrenamiento pero gracias a Dios no fue nada y este sábado ya pude disputar los primeros minutos». Y salió en una segunda parte eléctrica. «Fue un partidazo», expone el jugador, considerando que sobre el papel «los dos equipos estaremos arriba si todo va bien y jugamos en un estadio de Primera División con un gran ambiente. Son partidos que a todos nos gusta jugar».

A los 15 segundos llegó el penalti que un minuto después transformó Gorka Santamaría. «Empezar así nos dio mucha vida y creo que merecimos más. Aparte del gol tuvimos la ocasión del palo, el gol que nos anularon y pudimos sacar los tres puntos pero estoy contento porque estamos haciendo las cosas bien, trabajando, luchando y el apoyo de la afición que está volcada con nosotros nos ayuda muchísimo».

Y tuvo su primera gran ocasión en los 20 minutos finales, tras una contra a pase de Adilson. «Vi a Gorka pero no sabía que el defensa iba a venir tan rápido y justo cuando iba a hacer el último control y pasársela, se me echó encima y fue tarde. Estoy jodido por esa jugada pero contento por disputar mis primeros minutos de la temporada, coger ritmo, confianza y a seguir». La afición tiene esperanzas en él. «Siempre es muy importante que se te quiera y la afición y el club me están demostrando mucho cariño».

Por último, de la plantilla dijo que «es un buen grupo, sano, competitivo y tener esa competencia nos hace ser a cada uno mejores. Estamos al máximo, sale uno, entra otro y no se nota. Estamos todos remando, todos a una y esperamos seguir por ese camino», declaró.