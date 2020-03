Chute de adrenalina para Campillo

La primera victoria de Jorge Campillo en el Circuito Europeo se hizo esperar una década. Le costó 229 intentos. La segunda ha llegado este domingo solo diez meses después. Ha sido en el Commercial Bank Qatar Master. «La primera fue más emocionante, pero en esta ha habido más alegría», resume el golfista cacereño a este diario desde Madrid, pocas horas después de aterrizar en España, donde descansará unos días antes de encarar su próximo torneo... si el coronavirus no lo impide. La siguiente parada del Circuito Europeo de golf es el Hero India Open, «todavía un poco en el aire», dice el extremeño. Si finalmente no se disputa, Campillo no volverá a competir hasta finales de abril en el Andalucía Masters, ya que sí se han suspendido otras citas en Corea del Sur, China y Malasia.

Si el torneo indio se acaba disputando (las fechas son del 19 al 22 de marzo), tendría incluso opciones de lograr el billete para el Masters de Augusta, uno de los major en los que aún no ha estado (el otro es el US Open), aunque para ello tendría que repetir victoria como en Qatar.

Asegura Jorge Campillo que ha disfrutado más esta victoria en Qatar que la que logró a finales de abril del año pasado en Marruecos. Lo ha hecho a pesar de un tenso desempate de cinco hoyos con el danés David Drysdale. «Ganar así», confiesa, «da más confianza, más adrenalina. Ganar de esta manera cuando parecía que había tirado el torneo, es mejor. El playoff lo jugué a la perfección».

Esta segunda victoria en menos de un año en el Circuito Europeo es un logro de enorme valor para Jorge Campillo, pues en ese tiempo solo otros tres jugadores han conseguido más de un triunfo en el European Tour. Uno de ellos es el número uno español desde hace varios años, el vasco Jon Rahm, con tres triunfos.

SALTO EN LOS RANKINGS / El inicio de temporada no estaba siendo el mejor para Jorge Campillo. Este invierno, por razones personales, no ha podido entrenar todo lo que quisiera y lo ha pagado en los primeros torneos que ha disputado. En tres de ellos, Dubai, Arabia Saudí y Omán no pasó el corte. En Abu Dabi y México se quedó muy lejos de los puestos de cabeza.

¿Estaba nervioso? «No», dice rotundo. «Ha sido un periodo de adaptación, al material, al caddie [Jesús Legarrea, que sustituye a Borja Martín-Simo]. Vamos poco a poco trabajando y adaptándonos, ya estoy jugando algo mejor. Además, solo llevaba cuatro o cinco torneos, le queda mucho a la temporada».

La victoria en Qatar ha permitido al golpista cacereño dar un salto tanto en la clasificación de la Race to Dubai (del Circuito Europeo) como en el ranking mundial. En la primera se ha situado en el puesto 14, siendo el segundo español solo por detrás de Pablo Larrazábal (décimo). La semana pasada era el 105. La temporada pasada, la mejor de su historial, terminó en el vigésimo puesto.

En la segunda, el ranking mundial, ha pasado de la posición 125 a la 84 de ahora, volviendo al top 100 mundial, con lo que prácticamente se asegura un billete par a el PGA Championship, segundo major de la temporada, que se disputa en el mes de mayo.

Hacerlo bien en uno de los torneos mayores sigue siendo la asignatura pendiente del extremeño. Ya ha disputado cuatro entre 2018 y 2019, dos veces el PGA Championship y otras dos el The Open (Abierto Británico). En ninguno de los casos consiguió superar el corte. Su mejor clasificación fue el puesto 93 en su primera presencia en al gran torneo británico.

Reconoce que uno de sus objetivos para esta temporada, conseguida ya una victoria, es hacerlo bien en uno de estos torneos, competir hasta el cuarto día. «A ver si este año soy capaz de hacer un buen papel en los grandes, que hasta ahora me ha costado», confiesa Campillo con su calma habitual.