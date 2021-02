Los cinco extremeños, en la batalla por la nueva liga profesionalizada

Cinco jornadas restan para que se acabe la primera fase de esta novedosa Segunda División B. A la mayoría, por tanto, le quedan cinco partidos para saber por qué pelearán el año que viene. Hay equipos a los que les quedan seis encuentro. Incluso alguno siete por aquello de los aplazados. Lo cierto es que todos han entrado en el tramo final de la primera fase y en el ambiente, más que ilusión, reina el miedo por no verse fuera de los tres primeros puestos, y sobre todo de los seis primeros clasificados, ya que finalizar del séptimo hacia abajo es, por lo pronto, perder una categoría de cara al próximo año.

Hay algunos equipos donde el miedo no existe. Al menos, todavía. Es el caso del CD Badajoz, que sigue reinando en la categoría, pese a su inesperado tropiezo en Villarrubia. Lo cierto es que sufrió más de lo esperado el cuadro de Fer Estévez, quien rápidamente sacó la lectura positiva: «Hay que valorar lo que estamos haciendo». Y no le falta razón porque el Badajoz puede ser el primer equipo de toda España en ser de Liga Pro. Lo será si gana el próximo fin de semana en Villarrobledo y le acompaña una carambola de marcadores. Pero en Badajoz están tranquilos, si no es esta semana, será la siguiente.

Sigue liderando al Badajoz un Alex Corredera imperial que ya es pichichi del grupo junto a su compañero Aquino y Megías, del Socuéllamos. Todos con seis goles.

Cartel anunciador del Villanovense-Don Benito de este domingo.

Derbi de alturas

Las revelaciones del grupo están siendo los equipos de las Vegas Altas del Guadiana: Villanovense y Don Benito. El primero valora positivamente el punto en Socuéllamos y sigue siendo de los equipos menos goleados de toda España.

En cambio, el Don Benito accede por primera vez a puestos de Pro tras una segunda vuelta para enmarcar. Los de Juan García están tuteando a todos sus rivales y, ahora mismo, son los que menos miedo tienen: «Vamos a creer más que nunca en nosotros», dijo el técnico del equipo rojiblanco tras un triunfo vital ante el Talavera que le coloca como aspirante serio a Liga Pro.

El domingo, Villanovense y Don Benito se cruzan en un derbi trepidante en Villanueva. Los serones, sabiendo que el domingo es San Valentín, han aparcado rencillas y rivalidades para dedicarle un cartel muy romántico con dos corazones y simulando una segunda cita en el campeonato, un gesto muy bien acogido en el rival y que ha permitido que la semana empiece de manera simpática entre dos equipos que viven un dulce momento.

Erik Ruiz, capitán del Mérida, en el partido ante el Melilla (UD MELILLA).

Bola extra

Mérida y Extremadura, que debían estar por delante, miran con recelo los puestos de Pro entre sus vecinos, pero con una carta bajo la manga. Ambos tienen un partido menos y, de ganarlo, estarían entre los tres primeros.

En el Mérida preocupa mucho la falta de generación de ocasiones en los partidos. Mori quiere corregirlo de cara al próximo envite ante el Socuéllamos.

Fran Cruz celebra el gol de la tranquilidad para el Extremadura el pasado sábado (ALBERTO LORITE).

Y en el Extremadura preocupa todo: el juego, la clasificación y las sensaciones. Los azulgranas recuperan este miércoles su encuentro aplazado en Villarrubia (17.00 horas). Si ganan, pueden dormir segundos en la tabla. Pero si pierden, la Pro empezará a tambalearse para los de Almendralejo.