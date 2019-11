La ciudad más pequeña ante el presupuesto más gigantesco

Que el fútbol no entienda ni de lógica ni de números es lo que le convierte en un deporte maravilloso. Almendralejo, de apenas 35.000 habitantes, presume de ser de Segunda División con un equipo al que Manuel Mosquera le quitó los complejos hace tiempo. Hoy, en el Francisco de la Hera, recibe al Girona FC, un club que pisa por primera vez en su historia la capital de Tierra de Barros y lo hace con un presupuesto que roza los 30 millones de euros, es decir, cinco veces más que el que tiene el Extremadura. Pero eso, son sólo números. En el verde, once contra once. Y un balón para todos. Y con esa mentalidad afronta hoy la cita un Extremadura con ganas de reencontrarse con la victoria tras tres partidos sin hacerlo y, sobre todo, con ganas de brindarla a su afición, que sólo le ha visto ganar este año una vez de los seis envites como local.

No lo tendrá fácil el Extremadura ante un Girona que colecciona estrellas e internacionales en Segunda y que además llega estrenando entrenador en la figura de Pep Martí. Esa circunstancia provoca que analizar al rival «haya sido más difícil», asume Manuel, ya que es imposible conocer las variantes que el técnico balear pueda imprimir al nuevo Girona.

El Extremadura se centra en su plantel y ahí puede haber cambios importantes. Fran Cruz y Alex López son las únicas bajas por lesión, mientras que hay tres serias dudas hasta dos horas antes del partido: Mujica, Caballo y Kike Márquez.

Mujica ya tiene mejores sensaciones, pero está falto de ritmo y Manuel medita reservarle una semana más. Caballo tiene problemas en un tobillo. No ha entrenado bien los últimos días, aunque se espera que pueda forzar hoy. De no poder jugar, Bastos ocuparía el lateral izquierdo.

La gran novedad podría ser la presencia de Kike Márquez, un jugador que se ha perdido los últimos cinco partidos por lesión. El sanluqueño completó sin problemas la última sesión de entrenamientos y Manuel podrían meterle entre los 18 convocados para hoy.

Con respecto al debate de la portería, Manuel dijo: «lo tengo clarísimo» y después argumentó que los porteros no suelen cambiarse, por lo que se espera que Casto, pese a los últimos errores, vuelva a jugar, mientras que Louis seguirá esperando su oportunidad.

La internacional y reciente campeona del mundo de karate, Marta García Lozano, hará el saque de honor previo al partido como ya lo hiciera hace un par de años. El Extremadura quiere romper con su mal fario dentro de casa. Ganar y, de paso, brindar. Con Cara Mojón, claro.