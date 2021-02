Desencajado, con el dolor en el alma de ver a sus jugadores abatidos, dolido por lo que considera un reiterado trato injusto de los árbitros. Es Miguel Ángel Ávila, entrenador del Arroyo. Satisfecho por la victoria, la décima seguida; y por la actitud de su equipo, que no dejó de creer en ningún momento. Julio Cobos, técnico del Cacereño, líder del subgrupo 2 y que ya se ha asegurado estar entre los seis mejores en la segunda fase, los que se jugarán dos billetes directos a la Segunda División B, o Segunda RFEF, como se denominará la próxima temporada.

Son las dos caras que dejó el Cacereño-Arroyo del domingo, un duelo que se decantó del lado de los locales en los cinco últimos minutos de infarto (2-1). «Hemos merecido ganar, pero por factores externos no lo hemos podido hacer», se quejaba Ávila, que en la acción del segundo gol del CPC, el de Jorge Barba, vio algo antirreglamentario. «En el otro área es falta a favor del Cacereño, lo tengo clarísimo, pero es lo normal, los equipos grandes es lo que tienen».

Aunque avisó que iba a intentar «morderse la lengua» para no hablar del árbitro, dijo que le parece «una vergüenza el poco respeto que se le tiene a un club como el Arroyo». Y no se refería solo al duelo contra el CPC, a quien felicitó por ganar. También se acordó de los dos goles anulados ante el Valverdeño, que su equipo perdió 0-1. «Lo que no voy a consentir es la falta de respeto a unos futbolistas que lo dan todo».



«Definición espectacular»

«Yo he visto dos penaltis», ironizaba Cobos, que acto seguido se explicaba mejor:«He visto mucha gente, pero no sé si ha habido algo. Lo que sí he visto es una definición espectacular de Jorge [Barba]».

El fútbol reparte alegrías. Da y quita penas. Muchas veces en cuestión de minutos, como el domingo. Y saber levantarse forma parte del deporte. Lo hizo el Cacereño tras su última derrota, el 22 de noviembre, precisamente ante el Arroyo (1-0). Desde entonces solo cuenta victorias. Va por diez. Y lo hará el conjunto arroyano. Lo avisaba su entrenador. «De esta nos vamos a levantar seguro, nosotros solos, pero seguro», añadía el preparador, «tremendamente orgulloso de los fútbolistas, del primero hasta el último, solo de los futbolistas».

El Arroyo tiene la sexta plaza, la que libra del descenso en la primera fase, a solo dos puntos con cinco partidos aún por delante. El quinto ya está a siete. El extra de dificultad existe porque son cinco los equipos que optan a esa sexta posición: Olivenza (16), Valverdeño (15), Trujillo (14) y Llerenense (14), además del conjunto arroyano (14).

Diferente es la guerra del Cacereño, que sabe que una vez conseguido el billete para la fase de ascenso lo importante es sumar muchos puntos, ya que se arrastrarán todos. «Gracias a creer hasta el final hemos ganado el partido, eso es muy importante», decía Cobos para destacar la buena salud emocional del equipo para esta recta final de la primera fase, donde aún tendrá que enfrentarse al Trujillo (este domingo, 16.30 horas), Azuaga, Jerez, Valverdeño y descansará en la última jornada.