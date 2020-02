Cobos, Masegosa... y Valverde

Entre tópico y tópico, Julio Cobos suelta de vez en cuando alguna perla interesante. Preguntado por si le había sorprendido la reciente destitución de Pepe Masagosa por parte de su próximo rival, el Villanovense, el entrenador del Cacereño hizo referencia a la de Ernesto Valverde en el Barcelona.

«En el fútbol actual es normal. Respeto mucho las decisiones de los demás clubs. Han echado a Valverde siendo primero. Siempre se quiere mejorar, pero es que mejorar es ganar la Champions. Tienes tres malos resultados y estás en tu casa. Hay unas prisas en las que el primero que te llevas por delante es al entrenador», dijo Cobos, que en su momento también se sentó en el banquillo del Villanovense durante dos etapas distintas con resultados contrapuestos. En la temporada 2013-14 ascendió a Segunda B, en la 2014-15 llegó a disputar la fase de ascenso a Segunda y en la 2015-16, meses después de disputar la Copa del Rey ante el Barcelona, fue destituido. Regresó en la 2018-19, pero terminó descendiendo a Tercera.

«No me arrepiento de nada. Al Villanovense fui encantado, pero las cosas no salen como uno quiere a veces. A todos los clubs por lo que he pasado los llevo en el corazón. Estoy orgulloso de lo bueno y de lo malo. He vivido cosas buenísimas y también alguna mala, pero que me ha hecho fortalecerme», aseguró, expresando su simpatía especial por el Cacereño, «el club en el que más tiempo he estado en diferentes etapas. Le deseo lo mejor a los equipos extremeños, pero el mío es este».

El punto de inflexión

Cobos regresó al Municipal villanovense en la primera vuelta de esta campaña con su equipo maltrecho (una victoria, dos empates y dos derrotas) ante un líder invicto, pero el 1-3 que se produjo pareció un punto de inflexión en la temporada para ambos. «Habíamos llegado mal de resultados y puntos. Conseguimos ganar haciendo muy buen partido y cogimos la confianza que no habíamos tenido», recordó.

Y sobre la cita de mañana, la definió como «un partido contra un rival directo que está haciendo muy bien las cosas». «Va a ser complicado porque nos jugamos mucho todos y cada vez menos queda para que termine la temporada y los fallos son cada vez más difíciles de subsanar. Pero me preocupa igual que cualquier otro porque ya sabemos que no hay enemigo pequeño». Sí, este sí que ha sido un tópico.

En todo caso, no lo consideró «definitivo». «Si ganamos no descartamos al Villanovense en la pelea por ser primero junto al Coria y, si lo perdemos, tampoco nos descartamos nosotros», explicó, deseando que llegue el partido aplazado ante el Aceuchal para poner al día la clasificación.

También reconoció que era un «bendito problema» disponer de toda la plantilla «tras recuperar a todos los lesionados y no tener amonestados».

Con Iván Agudo, la última incorporación, parece estar satisfecho: «Es muy dinámico. Puede jugar en cualquier puesto de las tres ‘medias puntas’. Tiene un buen ‘uno contra uno’ y golpeo de balón. Siempre ha hecho goles».