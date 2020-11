Cobos: "Sé que son muy buenos"

"Sé que son muy buenos futbolistas y un muy buen equipo». Lo dice Julio Cobos, entrenador del Cacereño, sin salirse un ápice de su discurso optimista desde el inicio de una temporada con dudas. El técnico está satisfecho con su plantilla y el trabajo que desarrolla, aunque asume que está fallando "la finalización", aspecto en el que, revela, se está trabajando en los entrenamientos.

"Hemos hecho un muy buen partido, como el día del Miajadas, creando muchas ocasiones. Nos hemos puesto por delante y el empate ha sido la primera aproximación del contrario, aunque antes de eso ya éramos merecedores de algún otro gol más", expresó tras el choque ante el Olivenza en el Príncipe Felipe (3-1).

¿Convence el equipo? A el de Valdehornillos sí, al menos. «Sí. Yo estoy contento. Hoy hemos tocado el balón, entrado por la derecha, por la izquierda… creo que hecho todo lo que se puede hacer en un partido de fútbol. Dominar los 90 minutos es difícil. En el primer tiempo tenemos los últimos 10 minutos en los que nos ponemos un poco más nerviosos, pero en el cómputo general el equipo da un muy buen nivel. En pretemporada hemos dado también muy buen nivel, quizá nos faltaba concretar algunas de las muchas ocasiones que tenemos y hoy se ha conseguido».



Sufrimiento colectivo

Y es que Cobos apunta al positivismo en función de lo que dice ver en sus hombres. "Tengo mucha confianza en ellos. Es un equipo que me gusta cómo trabaja, cómo reacciona en cada partido, siempre se ha adaptado, independientemente del terreno de juego, a qué es lo que había que hacer. Sé que son muy buenos futbolistas y un muy buen equipo".

Cuestionado por el abrazo de Carlos Andújar tras el gol del extremo, concretó. "Aquí sufrimos todos, no solo el entrenador. Ellos también sufren cuando están en el terreno de juego y fallan ocasiones. Los primeros son ellos. Es un abrazo para toda la gente, para todo el equipo. Cuando el resultado no es el que nosotros queremos lo pasamos mal y pasamos una semana complicada, como fue la semana pasada (en Miajadas). Muy contentos con el trabajo y tal, pero no con el resultado y al final cuando salen las cosas todos estamos felices".

También elogió a los jugadores que salieron en la continuación. "En el segundo tiempo, hemos salido con ganas, a intentar meter un segundo gol y los cambios han dado resultado, fundamentalmente con Bermúdez, Jorge Barba y también Capelo, han dado un plus. Al final conseguimos la victoria con un resultado de 3-1 que podía haber llegado mucho antes”.

«Hemos conseguido hacer lo difícil, que es abrir el marcador y después pudimos hacer un segundo gol para vivir un poquito más cómodos. Sí es cierto que estamos trabajando en el tema de finalizaciones porque nos está costando. Hoy al final, porque los goles valen lo mismo los metas en el minuto 1 que en el 90, hemos conseguido un resultado que nos tiene que dar mucha confianza».

Preguntado por lo manifestado por el técnico del Olivenza, Antonio Jesús Rueda, en el sentido de que el partido pudiera haber estado condicionado por las quejas de Cobos sobre las actuaciones arbitrajes, dijo: "tengo la buena costumbre de no opinar de lo que digan otros entrenadores. Además es que no me importa ni tengo interés en hacerles cambiar de opinión, que diga lo que quiera. Yo estoy muy contento con mi equipo, que ha hecho muchas ocasiones, como venimos haciendo todos los partidos".