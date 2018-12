Coincidencia en el malestar

Como se suele decir, entre bomberos no nos pisemos la manguera». Paco Ojalvo, socio al mismo tiempo del Nissan Al-Qázeres y del Cáceres Patrimonio, se expresa así cuando se le plantea sobre qué opina en torno a la coincidencia el próximo viernes de los encuentros de Liga Femenina (20.30 horas, Pabellón Serrano Macayo, ante el Cadí La Seu) y LEB Oro (21.30 horas, Multiusos Ciudad de Cáceres, ante el Trapa Palencia). Ojalvo refleja el sentimiento de un buen número de aficionados a los dos clubs de baloncesto de la ciudad que no pueden cumplir con el ritual de cada jornada como locales.

«Soy abonado del Al-Qázeres, del Cáceres no, voy a verlo en partidos sueltos, pero creo que no estamos precisamente muy apoyados el público por ningún equipo en ninguna especialidad como para que encima los cuatro gatos fieles tengan que elegir ahora», dice mientras tantos Francisco Javier Macías, quien añade: «me parece una falta de previsión total por parte de los dos clubs y ellos van a ser los grandes perjudicados. No está la economía de los mismos muy boyante como para permitirse estos lujos», dice Macías, que lo tiene claro: irá a ver con su hija «a las chicas».

«La relación entre los clubs no es buena y siempre salimos perdiendo los aficionados a los que nos gusta el basket». Ojalvo lo tiene claro y dice resignado lo que hará: «veré entero el femenino y luego iremos al masculino».

«¿En serio váis a permitir que coincidan?», se preguntaba en Twitter @JaviVrubio? (Javier Vázquez). Ya, evidentemente, no hay solución. Los clubs, consultados ayer por este diario, dicen que ya es imposible dar respuesta positiva a aficionado alguno.

COMUNICACIÓN / El mismo seguidor baloncestístico hacía esta reflexión en este diario. «Desde mi desconocimiento en cuanto a los motivos por los cuales se ha producido el problema de coincidir ambos partidos, pienso que debería haber mayor comunicación entre los clubs, puesto que en una ciudad pequeña como Cáceres los aficionados al basket vamos a los partidos de ambos».

Además, Vázquez pone un ejemplo: «He visto cómo en San Sebastián y Valencia se hacían promociones para que los aficionados pudieran ver los dos partidos (Liga Dia y ACB) cuando han coincidido y me sorprende que aquí no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo. Espero que esto sirva de precedente para un mayor entendimiento entre los dos clubs en el futuro, sin olvidar que los mayores perjudicados somos los aficionados».

Ni Cáceres ni Al-Qázeres quisieron ayer expresarse públicamente, y en privado siguen insistiendo en que se trata de un malentendido entre las dos partes, sin que hubiera ninguna intención por alguna de ellas de crear una situación que perjudique al otro club. Desde ambos se insiste en que la relación es buena, incluso mejor a la que se ha mantenido durante las partes en temporadas anteriores, en las que ha habido más de un desencuentro por las fechas y horarios de partidos.

Ayer por la mañana, el Al-Qázeres recibió la comunicación oficial por parte de la Federación Española de acceder a adelantar en un cuarto de hora el inicio del choque ante el Cadi La Seu (de 20.45 horas a 20.30).