Combate sin ganador en Romano José Fouto

0 - MÉRIDA: Javi Montoya, Felipe Alfonso, Nacho González (Emilio Cubo, min.39), Erik, Héctor Camps, Marc Carbó, Edu Cortina, Fer Pina (Mario Robles, min.64), Marc Fraile (Migue Garci, min.64), Álvaro Barbosa y Dani García (Javi Zarzo, min.73).

0 - DON BENITO: Sebas Gil, Sergio Chinchilla, Trinidad, Gonzalo, Ismael Heredia, Álex Herrera (Joserra, min.73), Robe Moreno (Abraham, min.80), Manu Ramírez, Rafa Mella (Xiscu, min.64), Artiles y David Agudo.

Árbitro: Patiño Álvarez (C. Madrileño). Amonestó a los locales Edu Cortina y Migue Garci; y a los visitantes Artiles y Xiscu.

Incidencias: Estadio Romano José Fouto. 1.700 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los fallecimientos de Diego Armando Maradona y Juan de Dios Román.

En numerosas ocasiones se utiliza el tópico de los puntos en el boxeo para explicar lo que ha dado de sí un partido que acaba en tablas y sin goles. En esta ocasión, el tópico procede, pues si el enfrentamiento entre el Mérida y el Don Benito (0-0) hubiera sido en un ring en vez de en el Romano José Fouto, la victoria a los puntos hubiera sido para los visitantes porque tuvieron más ocasiones de gol y más claras, principalmente en la primera mitad. De hecho, también podría ser aclaratoria la circunstancia de que Javi Montoya, portero emeritense, fue el mejor de los suyos con un par de actuaciones salvadoras, mientras que Sebas Gil, cancerbero calabazón, no necesitó tener una actuación tan brillante para mantener la portería a cero.

La primera parte fue más entretenida y con más llegadas a las áreas, mientras, en la segunda, conforme iba poniéndose más pesado el terreno de juego por la lluvia que caía, tuvieron más protagonismo las disputas en el centro del campo.

Lo intenta el Don Benito

Pronto comenzarían las hostilidades. A los cuatro minutos, una buena jugada por la derecha del Don Benito acabó con un pase de la muerte para que Chinchilla, llegando desde segunda línea, disparaba desde una muy buena posición a las manos de Javi Montoya. La jugada siguiente fue la respuesta local con un disparo lejano de Héctor Camps que sorprendió a Sebas Gil, que solo pudo quitarse el balón de encima. En el rechace dentro del área se estorbaron Fer Pina y Dani García, y el primero la mandó alta.

A partir de entonces, el Don Benito empezó a dominar el partido y a ser muy peligroso. La acción más clara la tendría al cuarto de hora. Rafa Mella engancha un balón en la frontal que Javi Montoya salva con la cara, el rechace le cae a Manu Ramírez en una situación ventajosa, pero el portero vuelve a salvar a los suyos del gol cantado.

Los visitantes, mejor colocados, eran capaces de robar en campo contrario y no permitían a los locales hacer un juego combinativo. Fruto del dominio llegaría otra jugada muy clara solo dos minutos después para los de Juan García. Un centro raso se paseaba por el área chica al que David Agudo no llegaba por centímetros. La sensación era que el partido estaba transcurriendo por donde quería el Don Benito, que no era capaz de ir por delante por su falta de puntería.

Cambios obligados

En el minuto 39 tuvo que ser sustituido Nacho González en las filas romanas por Emilio Cubo debido a una brecha que se produjo el central en un choque con el visitante Gonzalo. El partido tuvo que pararse y supuso un punto de inflexión en el choque, ya que en el tramo final de la primera parte los de Dani Mori consiguieron mejorar, mandando balones al área, aunque sin generar ocasiones muy claras de peligro.

En la reanudación el partido se jugó mucho menos en las áreas y paso a tener un dominio alterno sin grandes acercamientos por parte de ninguno de los dos. Los emeritenses parecían que iban mejorando conforme pasaba el choque. La salida de Mario Robles por Fer Pina liberó a Marc Carbó, pero lo más peligroso de los locales fue un disparo lejano de Héctor Camps. Mientras, los dombenitenses, sin sufrir atrás, no eran capaces de generar el mismo peligro que en el primer tramo del choque.

En los últimos minutos daba la sensación de que ninguno de los dos equipos querían perder el punto conseguido, pero la lesión de Emilio Cubo dejó al Mérida con uno menos al filo del 90 y se añadieron otros seis minutos más en los que el Don Benito veía la posibilidad de la victoria, mientras que los locales, con un Edu Cortina inconmensurable por delante de los centrales, fue capaz de aguantar el resultado.