Con el corazón no es suficiente

El Villanovense arañó un empate de pundonor, de fe y de bemoles en el 93 en un partido que no mereció perder ante el UCAM Murcia (1-1), pero al final un empate que no le vale a los de Julio Cobos, que se hunden aún más en la clasificación. Un partido en el que a los verdes les anularon dos goles discutibles, el segundo en la última jugada del encuentro.

Pocos cambios metió Cobos de inicio con respecto a la semana anterior. Pedro Montero por Braim fue la única novedad. No se pareció mucho el duelo al de hace una semana. El partido comenzó con poco ritmo, sin apenas llegadas y con dos equipos a los que parecía que no les asustaba el empate a pesar de que no era buen resultado para ninguno. La primera llegada con peligro de los murcianos acabo con gol de Julen Colinas, aunque lo anularon por fuera de juego.

No se acercó el Villanovense al área contraria hasta el 17 con un disparo desviado de Álex Romero. Pero cuando empezaba a despertar el equipo local, los visitantes rozaron el gol con un remate de Titi al palo en el 22. Poco más haría el equipo entrenado por Munitis en la primera mitad porque el Villanovense dio un paso hacia adelante, llegando por las bandas de José Ramón y Pedro Montero. Así, en el 32 un centro de Montero lo remató Pajuelo de cabeza pero a la vez que el central y la jugada se quedó ahí.

La dinámica de los primeros 45 minutos siguió en la segunda mitad, con un Villanovense que apretaba con casta y se iba arriba y un UCAM más timorato y conservador. Pero a pesar de ello fue el equipo universitario el que hizo lucirse a Isma Gil con chut raso.

Cobos y Munitis empezaron a mover los banquillos dando entrada a Braim y Collantes, respectivamente. Precisamente esta último se fue por la izquierda y encontró con un gran pase a Titi que remató a las manos de Isma Gil y después al lateral de la red. Las ocasiones en la segunda mitad eran de los murcianos. En la siguiente jugada llegó el drama. Gran saque de córner de Toni Arranz y Javi Fernández se impone a todos para poner el 0-1 (m.59).

El tanto hizo que el Villanovense tirase de orgullo y se fuera arriba con todo. En el 64 falta muy desde muy buena posición de Poley que se estrelló contra la barrera, la jugada continuó y acabó con un remate forzado de Carrasco de semi chilena, pero fuera.

El Villanovense empezó a acumular gente cerca del área, Cobos dio entrada a Moussa, pero pasaban los minutos y las ocasiones se resistían a pesar de que se pisaba área.

En el 72 el árbitro se lució. Centro de José Ramón remate a gol de Carrasco pero el colegiado pitó falta a favor del Villanovense sin concender la ley de la ventaja. En el saque de esa falta Carrasco remató en el área pequeña y Curro Harrillo se lució con una espectacular estirada.

En el 78 mala salida de Curro Harillo, el balón quedó muerto y Xavi Puerto remató al larguero. Todo le salía mal al Villanovense. El Villanovense iba dejando mucho espacio atrás. De hecho el UCAM estuvo a punto de sentenciar en el 81 con una contra que finaliza Isi Ros con una vaselina que se acabó rozando el palo.

Cobos acabó metiendo al central Luis González como ariete en los minutos finales, para intentar, al menos un punto, pero el equipo se fue chocando una y otra vez con la zaga murciana. En el 91 Poley lo intentó otra vez de falta pero Curro volvió a atajar muy seguro.

El Villanovense acabó con todo el área rival, con todo el pundonor y corazón posible. Y así en el 90 José Ramón arrancó cerca de la derecha, se metió entre varios contrarios, centró al corazón del área pequeña y Moussa se metió con todo para empatar y dar vida al Villanovense. Y el gol hizo creer y el Villanovense se fue a por todo. En el último saque de esquina remató Javi Sánchez entre muchos contrarios y el árbitro señaló falta de central. Una decisión con la que se acabó el partido y terminó indignando aún más a la afición y al banquillo local.

VILLANOVENSE 1

ucam mURCIA 1

3Goles: 0-1: minuto 59, Javi Fernández; 1-1: minuto 93, Moussa.

3Árbitro: Raúl Chavet García. Amonestó al local Moussa y al visitante Grego Sierra.

3Estadio: Municipal Villanovense.

3Espectadores: 2.500.

3Incidencias: Partido de la trigésimo primera jornada de Segunda División B.

3Villanovense: Isma Gil, Rafa Navarro, Álex Romero, Javi Sánchez, Espín (Luis Martinez, min. 82), Pajuelo (Moussa, min. 71), José Ramón, Poley, Xavi Puerto, Carrasco, Pedro Montero (Braim, min. 52).

3UCAM Murcia: Harillo, Adán Gurdiel, Crisian Galas, Javi Fernández, Grego Sierra, Toni Arranz, Killian Grant (Carlos Moreno, min. 76), Jean Jules, Titi (Chavero, min. 65), Julen Colinas (Collantes, min. 54), Isi Ros.