Coria-Cacereño, vidas paralelas y cruzadas

Cinco titulares del Coria, casi la mitad del once inicial más utilizado por Raimundo Rosa, ‘Rai’, tienen pasado en el Cacereño. El propio entrenador fue un jugador clave en el CPC, incluso en Segunda B. Solamente uno de los verdes, Teto, ha vestido de celeste. El duelo de semifinales del playoff de ascenso a Segunda B que se disputará justamente dentro de un mes (19 de julio, estadio Romano de Mérida, 22.00 horas) se ve aún en la distancia del tiempo, pero todos piensan en él, puede que especialmente los seis futbolistas y el técnico.

Todos en el Coria podrán estar en ese encuentro definitivo y todos apuntan a estar de inicio, salvo problemas físicos. No se puede decir lo mismo del único jugador del CPC que vistió la camiseta del club del Alagón. Carlos Alberto Carrasco Fernández, ‘Teto’, sancionado por acumulación de tarjetas, que, muy a su pesar, no podrá medirse a sus compañeros, amigos y en dos casos hasta familia, ya que tiene a dos primos en la plantilla, el centrocampista Rubén y el defensa Dani Aparicio. Teto es incluso socio del equipo en el que sobresalió en las cuatro temporadas anteriores. En La Isla, como en el Príncipe Felipe, donde se ha granjeado el cariño de la afición verde, es también muy querido.

El portero Alex Hernández es el que menos importancia numérica ha tenido en el decano. Fue convocado varias veces hace 15 años, cuando era juvenil, pero no llegó a jugar partidos oficiales en el Cacereño. El resto sí han sido claves siempre: el defensa Carlos García, el centrocampista Juanqui y el media punta Fernando Pino estuvieron juntos hace tres temporadas en el equipo que rozó el ascenso a Segunda B. También tuvo su protagonismo David López, el máximo goleador del Coria este año (11 tantos) y que en sus dos temporadas en Cáceres (2017-2018 y 2018-2019) alternó titularidades con ostracismos prolongados.

Las curiosidades de cercanía van más allá. Teto y Dani Aparicio tenían previsto vivir juntos en Cáceres. Varios futbolistas celestes, como los propios Fernando Pino o David López, el centrocampista Deme, el delantero Capelo o el defensa Joserra viven en la capital de la provincia. El técnico Rai, además, fue también futbolista del Coria en la temporada 2014-2015. Por cercanía y vidas paralelas no será. En un mes no habrá amigos.