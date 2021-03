El Coria hace los deberes

2-Coria: Álex; Carlos García, Mahillo, Carlao, Deme, Antonio (Pablo, 76´), Pino (Lucas, 76´), Giráldez (Chema, 66´), Álvaro, Ismael (Sergio, 66´) y David López (Iván, 56´).

0-Aceuchal: Juanfran; Lolo Salazar, Rosado (Jorge Caballero, 62´), Leandro Izquierdo, Migue, Iván (Pablo, 62´), Aguza, Rafa Izquierdo (Pelu, 75´), Cristian Mesías (Fran Rosales, 62´), Dela (Pedro Toro, 77´) y Alberto Izquierdo.

Goles: 1-0 (43´) Carlao. 2-0 (59´) Mahillo.

Árbitro: Rubio Álvarez (Colegio extremeño). Tarjetas amarillas a Pino y Carlos García por los locales; y Rosado, Cristian Mesías y Dela por el Calomonte.

Incidencias: Partido de la penúltima jornada del subrupo 1 del grupo XIV de Tercera División disputado en el estadio de La Isla ante unos 400 espectadores.

Victoria cómoda del Coria que logró adelantarse justo antes del descanso y que, ya más adelante en el minuto 59, logró anotar el 2-0 de la tranquilidad gracias al acierto del defensa Mahillo.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético y con los pupilos de Raimundo Rosa lanzados al ataque. Con este guión no tardaron en llegar las ocasiones y ya en el 3´ Pino centró al área y por bien poco no llegó a rematar David López libre de marca. Ahí no se quedó la cosa ya que cuatro minutos después se produjo un disparo desde fuera del área del propio Pino que se marchó desviado del palo izquierdo de la meta de Juanfran. Buenos compases del Coria que logró encerrar a un Aceuchal aguantaba las envestidas como podía, y que además paró como pudo a un Deme que dispuso dos oportunidades muy claras: la primera tras rematar una falta lateral botada por Antonio, y después con un remate potente que atajó el portero.

Era complicado que el cuadro celeste mantuviera este ritmo enérgico durante todo el partido y a medida que transcurrieron los minutos bajaron las pulsaciones. Los visitantes lo aprovecharon e intimidaron la portería rival a balón parado, pero sin conseguir el premio. Pero justo llegados a la media hora de juego Giráldez tuvo la más clara del choque tras una gran jugada de Carlos por banda derecha que llega a rematar en el primer palo el ariete de Lora del Río estrellándose en la cepa del poste.

EL 1-0 / Era un aviso de lo que vendría más adelante ya que, justo antes del descanso, Carlao no perdonaría: saque de banda de Carlos García que aprovecha en él área el jugador local para rematar con pierna derecha. Gol psicológico al borde del refrigerio que dejó tocado al Aceuchal, pero que hacía justicia por lo que se había visto sobre el terreno de juego.

La segunda parte comenzó con el mismo guión, con el Coria lanzado al ataque, sin especular y yendo a por el segundo de la tranquilidad. Y así fue. En el 59´ Mahillo remató al fondo de la red un saque de esquina lanzado por Antonio. El partido estaba donde quería el Coria que, a partir del 2-0, se puso a controlar la posesión para no sufrir y no tener sobresaltos en la meta de Álex. Ya en el tramo final solo hubo tiempo para ver alguna ocasión de peligro esporádica como la de Deme, uno de los mejores del partido, donde cabeceó desviado un centro lateral al que el portero había salido mal.

Sin tiempo para más, el Coria selló una victoria importante que le mantiene en la segunda posición, a tan sólo cuatro puntos del líder, el Montijo, y acumulando cuatro victorias consecutivas antes del partido final de esta fase, el próximo domingo en casa precisamente de los de Vegas Bajas, que ya son campeones.

Por lo tanto, el equipo de Rai certifica su gran estado de forma en este tramo final de temporada a costa de un Aceuchal que sigue en la zona media de la tabla, pero que acumula un conjunto de resultados negativos.