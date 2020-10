Sin incidencias por el covid, la segunda jornada del grupo extremeño de Tercera se juega íntegra, toda en jornada dominical. En el Subgrupo 1 destaca un interesante choque de favoritos en La Isla entre el Coria y el Moralo, además de un duelo de aspirantes como es el Plasencia-Moralo. En el 2, el Cacereño viaja hasta Fuente de Cantos obligado a sobreponerse del varapalo del domingo pasado y con muy poco margen de error en una temporada en la que cada fallo penaliza mucho más. Habrá público en la mayoría de los estadios, aunque no será así en el Municipal de Arroyo de la Luz por recomendación de las autoridades sanitarias.

SUBGRUPO 1

CORIA-MORALO (17.00) / Tras sumar una valiosa victoria en Almendralejo contra el Extremadura B, el Coria se estrena ante su público en un exigente duelo con el Moralo, que no fue capaz de culminar con triunfo su partido de hace siete días contra el Chinato y llega con más urgencias a éste. Choque entre dos aspirantes al ascenso donde ambos contrincantes deberán mostrar sobre el terreno de juego todo su potencial. En una temporada sin tregua, los tres puntos tendrán un valor muy especial. El partido tendrá público de ambos equipos.

UP PLASENCIA-MONTIJO (17.00) / Después de rascar un punto en los últimos minutos en Aceuchal (2-2), la UP Plasencia se estrena ante su afición recibiendo a uno de los proyectos más potentes del subgrupo, un Montijo que ha armado un equipo para luchar por el ascenso y que empezó muy sólido la primera jornada. Amarrar los puntos de casa será clave para el equipo de Luismi, que para ello debe parar a un cuadro montijano que saldrá a por todas.

CAMPANARIO-ACEUCHAL (12.15) / Domingo para la historia del Campanario, que se estrena en categoría nacional. Tras descansar en la primera jornada, el conjunto local recibe a un Aceuchal al que hace siete días se le escapó la victoria contra la UPP en los últimos minutos. El equipo de Diego Gallardo tratará de sumar sus primeros puntos aunque un cuadro que fue revelación el curso pasado y trata de volver a serlo.

VALDIVIA-EXTREMADURA B (16.30) / No pasar los apuros del año pasado es el objetivo de un Valdivia que de momento ha empezado muy mal y este domingo tendrá enfrente a un Extremadura B que necesita sumar de tres en tres tras perder en la jornada anterior. A la cita llegan reforzados los azulgranas, que poco a poco van dejando atrás sus problemas con el covid.

CHINATO-CALAMONTE (16.00) / Con un punto sumado en un campo muy difícil ya en su casillero, el Chinato recibe a un Calamonte que ha demostrado tener poder goleador en la primera jornada. La ilusión de los locales puede ser un arma a combatir por los visitantes, que desde el principio quiere situarse en la zona media-alta de su sugbrupo.

SUBGRUPO 2

FUENTE DE CANTOS-CACEREÑO (12.00) / Obligado a ganar llega el Cacereño a Fuente de Cantos, un equipo que tras una gran pretemporada y una más que notable participación en la Copa Federación, ha iniciado el curso remontando en Valverde de Leganés y sumando sus tres primeros puntos de la temporada. Tuvo el equipo local algunos positivos por covid, pero parecen haber quedado atrás. Mientras, el eterno gran favorito al ascenso debe empezar a demostrar su valía. Llegan a la cita los de Julio Cobos obligados a ganar, sin margen para otra cosa que no sean los tres puntos. No pueden reeditar los verdes su mal inicio de curso la temporada pasada. Entonces les costó cuatro partidos sumar su primera victoria, una carga que ahora sería demasiado pesada para una campaña tan corta. Yel Municipal Francisco de Zurbarán es siempre un campo complicado para los cacereños.

MIAJADAS-JEREZ (12.00) / Llega el Miajadas a su estreno como local con tres puntos en su casillero sumados en Azuaga, en un partido serio donde los de Aitor Bidaurrázaga acertaron con el planteamiento. Tiro de practicidad el cuadro tomatero, que se adelantó pronto y después supo aguantar. La misma receta tratará de aplicar ahora ante un Jerez que se estrena esta temporada tras aplazarse su partido del pasado domingo.

OLIVENZA-AZUAGA (12.00) / Al Olivenza se le escapó la victoria en el último suspiro en el estreno liguero y ahora debuta en su campo contra un Azuaga también herido, que ya se ha dejado ir los primeros puntos como local. El coqueto proyecto montado por el cuadro oliventino, con Antonio Rueda al frente, quiere empezar a demostrar todo su potencial frente a su afición. Y en un grupo tan abierto como el 2 no dejar escapar los puntos de casa será muy importante.

LLERENENSE-VALVERDEÑO (17.00) / Superados los problemas con el coronavirus, el Llerenense juega su primer partido de la temporada muy pendiente del estado de sus jugadores, que no han podido realizar una pretemporada normal. No reeditar el mal inicio de curso que vivieron hace un año es el objetivo de los locales, mientras que los visitantes tratarán de no acumular dos derrotas seguidas tras ver cómo hace unos días se le escapó el triunfo con un gol en propia puerta.

ARROYO-TRUJILLO (17.00) / Derbi cacereño entre Arroyo y Trujillo que servirá a los locales para estrenar el curso, aunque no podrá haber público en la grada por recomendación de Sanidad. Tras una preparación muy seria, el equipo de Miguel Ángel Ávila no quiere ponerse techo en una temporada diferente, donde el nuevo formato puede permitir a los más modestos a la sorpresa y a aspirar a todo. Enfrente, un Trujillo con una delantera temible donde vuelve Ensa, el goleador de la campaña pasada.