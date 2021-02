El Coria remonta y celebra

4 - CORIA: Álex; Carlos García, Aparicio, Álvaro, Carlao, Alejandro (Lucas, min. 80), Ismael, David López (Chencho, min. 80), Iván Fernández (Antonio, min. 57), Pino (Deme, min. 62) y Chema (Giráldez, min. 62).

1 - CALAMONTE: Juan; Villegas, Diego (Alexis, min. 34), Parra, Enrique (Fran, min. 66), Pildo (Quique, min. 80), Troiteiro, Isaac (Berna, min. 46), Tarik, José Luis y Marco (Carrasco, min. 66).

Goles: 0-1: min. 5, Tarik. 1-1: min. 9, Alejandro, de penalti. 2-1: min. 49, Alejandro, de penalti. 3-1: min. 68, Giráldez. 4-1: min. 71, Giráldez.

Árbitro: Olivera Vázquez. Amonestó a los locales Alejandro y Antonio; y al visitante José Luis.

Incidencias: La Isla, 300 espectadores.

El Coria goleó de forma clara al Calamonte (4-1), aunque tuvo que dar la vuelta al tanto inicial del visitante Tarik desde los once metros con dos penaltis marcados por Alejandro. En la segunda mitad el cuadro celeste fue un rodillo y aplastó a su rival, pudiendo haberle marcado algún gol más. El Coria se mete así de forma matemática en la fase de ascenso, siendo la cuarta temporada consecutiva que juega por subir.

Tras el minuto de silencio inicial y la entrega de una camiseta conmemorativa a Chema por sus 150 goles con el Coria, comenzó el partido con los locales algo dormidos, lo que el Calamonte aprovechó y en el 5 vio primero portería: Tarik, el más listo de la clase, cazó un rechace dentro del área y batió a Álex.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que el partido no daba tiempo para ningún respiro y, tres minutos más tarde, el colegiado decretó penalti a favor del Coria por derribo a David López en un desmarque en el corazón área. Alejandro cogió la responsabilidad y envió el esférico al palo derecho de la meta de Juan (1-1). A partir de ese momento, los de Rai se empezaron a hacer con el control y a generar peligro al contragolpe, como una acción por banda de Chema donde centró al punto de penalti y no llegó a rematar por poco David López.

El primer cuarto de hora se vivió con muchas alternativas a consecuencia de los desajustes defensivos que intentaron aprovechar Carlos, Iván y Chema con constantes internadas por las bandas. El Calamonte no perdió la cara e incluso llegó a reclamar un posible penalti por un derribo dentro del área que el colegiado no decretó.

El cuadro visitante contó con un contratiempo en forma de lesión de Diego que se quedó tendido en el punto de penalti, por lo que tuvo que entrar en el terreno de juego Alexis. Ya en los últimos compases del primer tiempo el Coria tuvo dos opciones muy claras para hacer el segundo: primero una acción entre David López y Chema tras una imprecisión de la zaga rival y, más adelante, Iván mediante un cabezazo que paró de forma espectacular Juan.

Como no podía ser de otro modo, la reanudación volvió a comenzar con un ritmo frenético y en el 47 se señaló penalti a favor del Coria por mano de Marco que se encargaría de anotar de nuevo Alejandro, infalible desde el punto fatídico. En ese momento el encuentro entró en una dinámica con constantes idas y venidas que tampoco favorecían a los intereses locales, aunque fueron quienes más cerca estuvieron de marcar cuando David López se plantó ante el portero y envió su remate alto.

Lo mejor para los celestes estaba por llegar. El 3-1 lo anotó Giráldez tras aprovechar un error defensivo y batir al portero de vaselina, y el cuarto y definitivo volvió a ser del propio Giráldez, su noveno gol esta temporada, con un remate en el segundo palo. En el último tramo pudo haber más goles si Chencho y Deme no hubiese desbaratado sus oportunidades claras. Sin tiempo para más, el Coria sumó tres nuevos puntos que le asienta en la segunda posición, a un punto del líder.