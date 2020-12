El Coria, un sueño 'posible'

«Si el Oviedo quiere de verdad pasar de ronda, tenemos pocas posibilidades, pero si creen que van a ganar fácil o a relajarse, podemos dar la sorpresa». El director deportivo del Coria, Jesús Manibardo, no descarta que en el duelo del próximo martes en La Isla (20.30) puede haber triunfo celeste. La magia de la Copa del Rey motiva extraordinariamente al club extremeño. «Yo tengo esperanzas de eliminarles; veo a mi equipo muy enchufado, vamos a jugar en nuestra casa y el Oviedo no tendrá tanta motivación como nosotros porque su objetivo es otro, no esta competición», dice Aurelio Gutiérrez, ‘Lely’, el presidente.

Manibardo incide en que el Oviedo está mostrando una irregularidad que le puede costar cara en tierras extremeñas en el caso de que les falte concentración. «Están dando una cal y otra de arena y no les conviene distraerse porque nosotros podemos vencerles», recalcó.

El responsable de la confección de la plantilla cauriense junto al entrenador, Raimundo Rosa, ‘Rai’, dice sin embargo que el partido realmente importante para el equipo es el de liga ante el Aceuchal el próximo sábado. «Ese sí tenemos que ganarlo y después que se resten puntos entre el Extremadura B y el Montijo», apunta Manibardo, quien recuerda que el verdadero objetivo del club este año es el ascenso a Segunda B. «La Copa del Rey es un sueño», aseguró.

«Estamos muy ilusionados y ojalá pasemos, pero la liga es lo importante. Hay que intentar subir haciendo bien nuestro trabajo», manifestó el director deportivo. El presidente dice que el Coria también tiene que mirar esa meta, «pero tenemos el extra de poder eliminarles y después ver a un Primera aquí por primera vez».

En el Coria están viviendo un año especialmente agitado por los finales apretados. «El día de Plasencia les dimos un baño y solo empatamos, pero después en Calamonte, que era un partido de 0-0 y devolver el dinero de las entradas, al final ganamos, como en otros finales. Este año nos va a dar algo». En la capital del Valle del Alagón están especialmente motivados por esta cita. Entrarán en La Isla, calcula Manibardo, alrededor de 1.200 espectadores sobre 2000 que podrían hacerlo en función de la infraestructura en razón a gradas supletorias que se están montando. «Nos hemos puesto en contacto con Sanidad y estamos siendo muy escrupuloso con todo», avisó.

Mientras, del Oviedo llegarán aficionados de la región extremeña. Hay ya sobre 30 reservas de entradas, según la entidad.