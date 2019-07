La Costa del Sol trae suerte

No hay mejor estrategia en la mente del individuo que no tocar lo que funciona. A Manuel Mosquera, técnico del Extremadura, la idea de irse de concentración lejos de Almendralejo no le seducía. De hecho, el club le ha concedido que fuera libre para tomar estas decisiones y el técnico gallego prefirió no hacer stage de pretemporada lejos de la tierra. Pero lo de pisar Marbella es cuestión de suerte. Al menos, así ha sido para el Extremadura en los dos últimos años. En ambos veranos, su pretemporada pasó por el Marbella Football Center y, en ambas temporadas, el objetivo se consiguió. Por eso, habrá una tercera visita a las modernas instalaciones de este complejo deportivo ubicado en el corazón de la Costa del Sol.

Con sólo cuatro días de trabajo y apenas siete sesiones de entrenamiento, el Extremadura disputa hoy su primer amistoso de pretemporada. Lo hará en el campo principal del Marbella Football Center, a partir de las 19.30 horas, ante el Reading FC, un equipo de la Championship inglesa, el equivalente a la Segunda española. Será la primera puesta en escena de los azulgranas este año y, pese a la distancia, el club hará el esfuerzo de emitir el partido a través de su canal de Youtube de televisión.

Manuel repartirá minutos entre los 22 elegidos en la primera lista de convocados. En esa primera cita no estarán Zarfino, aquejado de una gastroenteritis; Pardo, con molestias en el pie; ni Sergio Gil, último fichaje que espera incorporarse al trabajo grupal a partir del miércoles.

Tampoco han viajado al partido Delmonte, Lomotey y Kike Echevarri, a los que el club busca destino. Ni Carlos Valverde, que sigue evolucionando de su lesión de rodilla y no tiene el alta médica. El utrerano confesó ayer que la recuperación sigue los plazos previstos y desea que para mediados de agosto pueda ser un futbolista apto para el plantel.

Entre los convocados también hay cuatro jugadores del filial. Dos de ellos ya estaban la pasada campaña como son el argentino Facu y el costamarfileño Liam. Otros dos son nuevos: Gori López, centrocampista balear que ha llegado del Badalona; y Adrián Torres, ‘Lele’, futbolista que llega del Alcorcón.

Dentro de esa convocatoria también están Pepe Bernal y Josema, que siguen a prueba.

Histórico/ El primer rival de los azulgranas es un histórico del fútbol británico con 147 años de historia que el pasado año sufrió para salvar la segunda categoría inglesa, aunque hace pocas temporadas disfrutó de la Premier League.

El Reading está dirigido por el técnico portugués José Manuel Gomes y en sus filas cuenta con jugadores jóvenes, muchos de ellos procedentes de canteras como las del Chelsea, Tottenham o Manchester City.

Echando un ojo a su plantel, no sobresalen nombres populares. El año pasado contaban en sus filas con el irlandés O’Shea, ex jugador del Manchester United, pero se retiró.

Los británicos llevan dos semanas más trabajando que el Extremadura y acumulan varios días de concentración en Marbella. El pasado sábado perdieron 2-1 ante el Sevilla en otro campo de la Costa del Sol.

Mercado/ Hoy la mirada estará depositada en Marbella, aunque el trabajo en los despachos no descansa. El Extremadura sigue buscando fichajes, especialmente en la medular y delantera.

En las últimas horas ha sonado con fuerza el nombre de Francesc Fullana, un mediapunta balear que ha jugador las últimas cinco temporadas en el Atlético Baleares, equipo con el que se ha quedado al borde del ascenso en los últimos playoff. Jugó 36 partidos en liga y marcó seis goles. Nunca ha jugado en Segunda, aunque muchos consideran que es un jugador interesante para dar el salto. Numancia, Alcorcón o Mirandés también estarían interesados en contratarle.