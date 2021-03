Cristiano desencadenado: 'hat-trick' perfecto en media hora

La eliminación de la Champions a manos del Oporto y las críticas por su escasa aportación espolearon a Cristiano Ronaldo, que este domingo ha ofrecido su mejor versión para derrotar al Cagliari (1-3). En la semana en la que en Madrid se especula con su posible regreso, 'el Bicho' firmó tres goles en la primera media hora. Un 'hat-trick' perfecto (con el pie izquierdo, con el pie derecho y de cabeza) acompañado de un mensaje a las cámaras: un dedo al oído pensando en sus detractores.

Con el 10 'Scudetto' consecutivo muy cuesta arriba, la temprana despedida europea provocó un alud de críticas hacia la 'Vecchia Signora' y en concreto hacia su estrella. "Su fichaje fue un error, cuesta un millón por gol", llegó a decir el expresidente juventino Giovanni Cobolli.

Cristiano respondió primero a través de las redes, con un reivindicativo mensaje en Instagram. "Más importante que la cantidad de caídas que sufres en la vida, es lo rápido y fuerte que te recuperas... Los verdaderos campeones nunca se rinden!", escribió el astro portugués. "Es cierto que el pasado pertenece a los museos, pero afortunadamente el fútbol tiene memoria... y yo también!", añadía.

HAT TRICCK perfecto, de derecha de izquierda, y de cabeza. Simplemente Cristiano Ronaldo.

Pero la verdadera respuesta la ha dado este domingo sobre el césped. A los nueve minutos abrió el marcador rematando de cabeza un córner servido por Cuadrado, de penalti con la diestra anotó el 0-2 (m. 25) y en el 32 completó el 'hat-trick' con un imparable zurdazo, tras el que se llevó el dedo al oído. Ya suma 23 dianas en los que va de Liga. Giovanni Simeone, el hijo del 'Cholo, anotó el gol del Cagliari en la segunda mitad. Acabado el partido, declinó hacer declaraciones: "No, io non parlo".

Rumores inevitables

La victoria no mejora las expectativas turinesas en la Liga. La Juve sigue a 10 puntos del Inter, que este domingo se ha impuesto por 1-2 en su visita al Torino, con goles de su dupla atacante: Lukaku y Lautaro. Sin embargo, a nivel personal sirve a Cristiano para reivindicarse y quizá para avivar el debate sobre la conveniencia del Real Madrid de repescarlo y el supuesto interés de la Juve por desprenderse de él (y sobre todo de su sueldo).

"Los rumores son normales porque se trata del personaje más importante del mundo del fútbol junto a Messi y eso hace que siempre se hable de ellos. Pero ha marcado 90 goles en 100 partidos con la Juve, siempre ha demostrado su valía y es por eso que si en un partido no marca eso hace mucho ruido", analizó con tranquilidad su entrenador, Andrea Pirlo, en la previa del partido. Este domingo ha insistido: "Cristiano estaba enfadado, como todo el equipo. No pasar de ronda el martes nos entristeció. Tras el partido de hoy no habló porque ya habló en el campo. No es importante lo que hace fuera, sino lo que hace dentro".

"CR7 es el futuro de la Juve"

También con tranquilidad Fabio Patrici, jefe del área deportiva de la Juve, tuvo ayer que afrontar el tema de su bajo rendimiento y su posible marcha ante las cámaras de Sky Sport. "Me entran ganas de reír. En mi carrera nunca pensé que tuviera que discutir si Cristiano es un gran fichaje o no". Para Patrici, las críticas hacia su estrella son un debate de barra de bar. Literalmente. "Crecí en un pueblo y escuchaba estos discursos en los bares, hablando de Rivera, Mazzola o Platini. Es el 'capocannoniere' de la Serie A, ganó Balones de Oro, Champions y ya se llevó muchos títulos con nosotros. Es un privilegio tenerle aquí y representa nuestro futuro, sin ninguna duda".