Cristiano: "La violación es un crimen abominable que va en contra de lo que soy"

"Niego firmemente las acusaciones que se están haciendo". Cristiano Ronaldo, la estrella de la Juventus, ha rechazado las denuncias de violación que han aparecido en los últimos días. "La violación es un crimen abominable", ha dicho el delantero portugués, recordando que "va en contra de todo lo que soy y en lo que creo". Ha respondido con dureza después de que el diario británico 'The Sun' difundiera unas imágenes de sus vacaciones en Las Vegas en el 2009.

Kathryn Mayorgam, una mujer estadounidense, había denunciado públicamente haber sido violada por Cristiano Ronaldo en junio del 2009 en Las Vegas. La denuncia se ha hecho pública a través del semanario alemán 'Der Spiegel', que hace más de un año y medio que investiga el caso.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.