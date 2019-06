Cristiano le pide a De Ligt que fiche por la Juventus

Nada más concluir la final de la Liga de las Naciones en la que Portugal se proclamó nueva campeona al derrotar en la final a Holanda, con gol del valencianista Guedes y un gran partido de Bernardo Silva, el jugador del Manchester City que fue proclamado mejor jugador del torneo provocando un gesto muy feo en la celebración de la nueva conquista en el rostro de Cristiano Ronaldo, la nueva estrella de la Juventus se acercó al defensa central holandés, Matthijs de Ligt, de 19 años, pretendido por el Barça y, dicen, por dos o tres grandes europeos, y le pidió al oído que fichase por el campeón italiano.

La verdad es que me llevé una sorpresa tremenda, explicó el propio De Ligt en la zona mixta tras la final continental celebrada en el estadio Do Dragao, de Oporto. Nunca creí que alguien como Cristiano Ronaldo me pediría o sugeriría algo así. Me sorprendió, sí, su solicitud, por lo que, la verdad, me puse a reír. Al principio no entendí muy bien lo que me decía.

De Ligt, por cuyo fichaje el Barça no parece estar dispuesto a pagar más de lo que pagó por su compañero en el Ajax, Frenkie De Jong, ni en traspaso ni en ficha, comentó que ahora lo único que quiere es irse de vacaciones pues la temporada ha sido "tremenda" "En la Champions empezamos a jugar antes que nadie y jugamos más partidos que nadie. Puede que, durante esos días, piense y decida sobre mi futuro. Lo más importante, cuando uno es joven y tiene 19 años como yo, es ir a un equipo donde puedas jugar todos los partidos".